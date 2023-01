1º Tour do Prado acontece no domingo, dia 29; inscrições para o evento devem ser realizadas com antecedência

O 1º Tour do Prado será realizado no próximo domingo, 29 de janeiro, a partir das 8h no Distrito de Martinho Prado Júnior. A prova é direcionada para ciclistas federados e não federados. Os interessados devem fazer as inscrições de forma online com antecedência até a próxima sexta-feira, 27, pelo link: https://www.kalangasbikers.com.br/painel/.

Não serão aceitas inscrições no local da competição. O evento é organizado pela Kalanga Bikers em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). A disputa tanto para homens quanto para mulheres será dividida em duas categorias: Speed Adulto e Speed Kids. A taxa de inscrição para a categoria adulta é de R$ 54,90 e para as pessoas acima de 60 anos de R$ 27,45. Na infantil, as inscrições são gratuitas. Mais informações pelo WhatsApp (19) 99820.4686.

É importante destacar que somente a categoria Elite Masculina será premiada em dinheiro. As demais receberão troféus de premiação do 1º ao 5º lugar por categoria. No dia da prova, cada inscrito receberá um kit contendo medalha e seguro atleta e ainda terão direito a mesa de frutas e água. “Vamos ter um evento legal num local bonito e de fácil acesso para todos. Teremos uma estrutura bacana para que toda a família participe e tenha um domingo diferente”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli.

Ciclistas

Também no domingo, uma ação será destinada para os ciclistas de Mogi Guaçu e região durante o evento esportivo 1º Tour do Prado. A atividade será realizada por meio de parceria entre a Renovias e a Secretaria Municipal de Segurança, para a orientação de segurança aos ciclistas com distribuição de panfletos educativos.