42 bairros da cidade já contam com nova iluminação em LED

A Prefeitura de Mogi Guaçu prossegue com o programa de melhorias na iluminação pública e, recentemente, mais quatro bairros da Zona Sul foram contemplados com a instalação de luminárias em LED: Jardim Munhoz, Jardim Brasília, Parque Duas Nascentes e Jardim Casagrande. Ao todo, 42 bairros já contam com a nova tecnologia e, até o momento, 1.200 novas luminárias foram instaladas. A meta é deixar a cidade 100% LED.

Além destes quatro bairros, também já receberam os serviços na mesma região os seguintes bairros: Jardim Bandeirantes, Jardim Itamaraty, Jardim Planalto, Jardim Itacolomy, Loteamento Morro Amarelo, Jardim Novo Itacolomy, Jardim Guaçu Mirim II e Jardim Guaçu Mirim III. Nesta semana, o trabalho continua na Zona Sul com a instalação de luminárias em LED nos bairros do Parque Guainco e Jardim Rosa Cruz.

Na sequência, o trabalho será na realizado no Parque do Estado. A substituição de lâmpadas convencionais por tecnologia LED faz parte do programa Cidade Iluminada que inclui também avenidas, praças e áreas verdes de Mogi Guaçu. A Zona Sul será a primeira região a ter iluminação 100% LED.

“O programa tem como objetivo levar iluminação em LED para toda a cidade e nos últimos três anos e meio conseguimos avançar bastante com esse trabalho. Quando for finalizada a troca das luminárias na Zona Sul, a região será a primeira da cidade que terá iluminação 100% LED. Depois, iremos para a região dos Ypês, porque o trabalho é contínuo e não para”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti.

Vale destacar ainda que no início de julho, a Administração Municipal entregou para a população a nova iluminação em LED do Parque Giuseppe Chiorato, conhecido como Jardim dos Lagos e Pedalinho, no Jardim Novo II. Além da nova iluminação, o local também foi revitalizado com a poda das árvores, rebaixamento das copas, limpeza de toda a área, reforma dos bancos, instalação de novas lixeiras instaladas e com a manutenção do playground.

Bairros 100% LED

Jardim Cristina– em execução

Parque dos Eucaliptos

Parque dos Eucaliptos II

Parque dos Eucaliptos III

Santa Madalena

Jardim Igaçaba

Parque Cidade Nova

Guaçu Parque Real

Jardim Centenário

Distrito de Martinho Prado Júnior

Chácaras Alvorada

Jardim Suécia I

Jardim Suécia II

Jardim Pantanal

Jardim Imperial

Distrito Industrial João Batista Caruso

Jardim Iguatemi

Vila Maria

Jardim Planalto Verde

Vila Paraíso

Jardim Selma

Planaltinho

Limoeiro

Bertioga

Vila Júlia

Vila Beatriz

Jardim Nossa Senhora das Graças

Jardim Maria Mendes

Jardim Cambuí

Jardim Santa Helena

Jardim Bandeirantes

Jardim Itamaraty

Jardim Planalto

Jardim Itacolomy

Loteamento Morro Amarelo

Jardim Novo Itacolomy

Jardim Guaçu Mirim III

Jardim Guaçu Mirim II

Jardim Munhoz

Jardim Brasília

Parque Duas Nascentes

Jardim Casagrande