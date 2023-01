Cultura abre inscrições para bandas interessadas em participar do Carnaval 2023

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para selecionar duas bandas interessadas em participar do Carnaval Família – Guaçu Folia 2023. As apresentações acontecerão nos dias 18 e 19 de fevereiro, respectivamente, sábado e domingo de Carnaval, a partir das 16h no palco do Parque dos Ingás, no Centro. Cerca de 5 a 7 mil pessoas devem comparecer ao local nos dois dias de festa.

As inscrições são gratuitas e serão realizadas até o dia 18 de janeiro de 2023 somente por meio de preenchimento de formulário online disponível no link:

https://bit.ly/Bandas_Carnaval. A seleção é direcionada para bandas que tenham em seu repertório estilos de samba, pagode, axé, frevo, marchinhas de Carnaval, entre outros.

O secretário de Cultura, André Sastri, explicou que serão selecionadas duas bandas. Cada uma receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 14 mil. “Cada banda terá o tempo de três horas e meia para sua performance por dia de evento”, disse.

O sorteio irá acontecer às 14h do dia 19 de janeiro, uma quinta-feira, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. A escolha das bandas será realizada por uma comissão formada por membros da pasta e na data do sorteio será obrigatória a presença de um representante de cada grupo inscrito.

As bandas escolhidas impreterivelmente devem conter em sua formação os seguintes componentes: três instrumentistas de sopros (metais) e dois percussionistas, além de dois vocalistas, dois bailarinos, um baterista, um guitarrista, um tecladista e um baixista. “As bandas selecionadas deverão enviar mapa de palco e rider técnico no momento da inscrição”, destacou o secretário.

Mais informações poderão ser esclarecidas por meio do e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811-8650.