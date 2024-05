Secretaria de Saúde inicia Campanha de Vacinação contra a Poliomielite na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, começa a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. Em Mogi Guaçu, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) terão o imunizante para as crianças menores de 5 anos. Além da Poliomielite, a Secretaria de Saúde conta com todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e contra a gripe (Influenza).

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite do Ministério da Saúde acontece entre 27 de maio e 14 de junho, com imunização em todo o país. 8 de junho será o Dia D de mobilização. Pais e responsáveis devem reforçar a proteção das crianças menores de cinco anos contra a doença.

Os objetivos dessa campanha são reduzir o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, assim como empreender esforços para a erradicação da doença no país. Outra meta da campanha é ampliar o acesso às vacinas (não somente contra a pólio), mas também reduzir os bolsões de não vacinados.

Em Mogi Guaçu, a imunização acontece em período integral em sete postinhos de saúde de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, sendo na UBSs Guaçu Mirim, Zona Sul, Centro de Saúde, Centro Oeste e Zona Norte e nas USFs Zaniboni II e Ypê Pinheiro. E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30.

Em Mogi Guaçu, o Dia D em 8 de junho vai atingir todas as unidades de saúde que vão funcionar das 8h às 15h. Nesta data haverá um esforço concentrado nas UBSs na imunização contra a poliomielite, atualização de vacinas, inclusive contra a Influenza.

Horário de imunização

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h:

•UBS Guaçu Mirim;

•UBS Zona Sul;

•UBS Centro de Saúde;

•UBS Centro Oeste;

•UBS Zona Norte

•USF Zaniboni II;

•USF Ypê Pinheiro;

Demais unidades de saúde

De segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30:

•USF Hermínio Bueno;

•USF Eucaliptos;

•USF Rosa Cruz;

•UBS Ypê II;

•USF Alto dos Ypês;

•USF Guaçuano;

•USF Fantinato;

•USF Santa Terezinha;

•USF Chaparral;

•USF Suécia;

•USF Santa Cecília;

•UBS Martinho Prado Júnior;

•UBS Zaniboni I;

•USF Chácaras Alvorada.