Recapeamento asfáltico é reiniciado em ruas do Bairro do Lote

A Prefeitura de Mogi Guaçu reiniciou os serviços de recapeamento asfáltico das ruas localizadas do Bairro do Lote. Nesta quarta-feira, 22 de novembro, a reforma da malha viária foi iniciada e realizada na Rua Francisco Franco de Paula. Depois, o trabalho passou a ser executado na Rua São Benedito – uma das principais vias de acesso do bairro –, que se encontrava em estado precário e que há muitos anos não recebia manutenção.

As duas vias do bairro fazem parte do pacote de 32 ruas e avenidas de Mogi Guaçu que começaram a receber recapeamento asfáltico desde o dia 18 de outubro. O trabalho é feito pela Construtora Simoso e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), sendo a responsável pela pintura de sinalização de trânsito após a conclusão do recapeamento asfáltico das vias.

Entre as vias que já foram contempladas estão: Rua Leopoldino Grahl, Rua Pedro Ferreira Alves e Rua Antonio Grosgnac, no Jardim Paulista; Rua José Gotti, no Desmembramento Kamel II; Rua Francisco Alves Pereira, no Jardim Almira; Rua Inácio Franco Alves, no Parque Cidade Novo; Rua Aldo Falsetti e Rua Teodoro de Souza Mendes, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH. Também receberam o serviço a Avenida Paulista, no Jardim Centenário; Rua José Vicente Bueno e Rua Paulo Cardoso de Faria, no Jardim Boa Esperança; e Rua Manoel de Paula, na Capela.

Em quase três anos de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti, já foram recapeadas mais de 100 ruas e avenidas do município, sendo o maior programa de recapeamento asfáltico de Mogi Guaçu. “E vamos continuar com o trabalho e o investimento para melhorar a infraestrutura e dar mais mobilidade, porque nessa semana devemos iniciar mais um novo pacote de recapeamento asfáltico que contemplará outras 11 vias da cidade”, disse o chefe do Executivo.