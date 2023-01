Prefeitura realiza manutenção em pontos críticos das estradas rurais de Mogi Guaçu

Com as chuvas intensas do início desse mês, as estradas rurais de Mogi Guaçu apresentam diversos pontos críticos, resultando na dificuldade de acesso dos moradores, produtores e trabalhadores da Zona Rural. Em decorrência disso, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) está realizando os serviços de manutenção e reparos destes locais.

O responsável pelo serviço de estradas rurais da SOM, Márcio Benedito Balbino, explicou que é comum durante o período chuvoso ocorrerem erosões nas estradas rurais, sendo necessário uma maior atenção e cuidados com estas vias. “A erosão é um processo natural de desgaste do solo, geralmente ocorrendo de áreas mais altas para as mais baixas”, falou.

Por isso, nesta semana uma equipe da pasta finaliza os serviços na estrada rural MGG 116, sendo ela a via de acesso entre os bairros da Roseira e Nova Louzã. Na sequência, a equipe irá realizar a manutenção e os reparos no bairro do Itaqui, especificamente na estrada de tráfego do transporte público da linha de ônibus Serafim.

Márcio Balbino contou que o objetivo é manter as estradas em boas condições de trafegabilidade, facilitar o trabalho dos produtores rurais melhorando, assim, a mobilidade de locomoção dos moradores e visitantes. “Seguimos trabalhando na recuperação e manutenção das estradas rurais de Mogi Guaçu da melhor forma possível, pois sabemos do impacto que este problema gera na vida das pessoas”, disse.

A manutenção nas estradas rurais também inclui vias dos bairros Cercado Grande, Mato Seco, Santa Lúcia e Nova Louzã. “Reforçamos que, com a diminuição das chuvas e condições climáticas favoráveis, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade conseguirá realizar os serviços de reparo e manutenção necessários nos pontos que ainda são considerados críticos”, finalizou.