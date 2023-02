Grito de Carnaval abre programação do Guaçu Folia 2023

No próximo domingo, dia 12 de fevereiro, acontece o Grito de Carnaval na Praça Duque de Caxias, no Centro, atrás da antiga Estação. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, abre a programação do Carnaval Família: Guaçu Folia 2023. O Grito de Carnaval está agendado para acontecer no período das 10h às 15h e promete agitar os foliões.

A pré-celebração da Festa de Momo terá a presença do grupo Samba na Estação com a participação especial da Asas Show e Paulo Corrêa, a partir das 10h. Às 13h30 será a vez do grupo O Samba Pede Passagem animar os foliões. A entrada é franca e a classificação etária é livre. “Quem gosta do Carnaval vai poder aquecer os tambores para o Guaçu Folia que estamos preparando com toda estrutura e segurança”, comentou André Sastri.

O Carnaval Família: Guaçu Folia 2023 será realizado nos dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo de Carnaval, no Parque dos Ingás, no Centro. Os blocos participantes do Guaçu Folia 2023 serão: Aliança Geek, Inclusão Folia, Remelexo e Cerâmica Clube. Além dos blocos, haverá também apresentações artísticas com bandas e DJ.

No sábado de Carnaval, 18 de fevereiro, a folia começa com apresentação de DJ às 16h. Na sequência, às 17h, inicia-se os desfiles dos blocos. Já à noite, a partir das 19h, terá apresentação artística com banda no palco do Parque dos Ingás. Depois, às 21h, acontecerá o desfile do Concurso de Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval Família: Guaçu Folia 2023. O sábado será encerrado com a apresentação de uma banda, a partir das 22h30.

Na programação de domingo, 19 de fevereiro, os blocos começarão as apresentações uma hora mais cedo, às 16h. Após, às 19h, terá novamente outra banda artística no palco, seguida por DJ. Nos dois dias de evento, o encerramento da folia está previsto para a meia-noite.

“Queremos que o Guaçu Folia 2023 aconteça de forma organizada, garantindo a diversão, segurança, cuidados ao patrimônio público, entre outros detalhes que vão assegurar que a folia aconteça da melhor forma possível”, disse o secretário municipal.