Ruas recapeadas recebem nova sinalização de solo

Equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) iniciou a nova sinalização de solo nas vias que estão sendo recapeadas pela Prefeitura. Nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, o serviço foi feito na Rua Piauí, no Jardim Centenário. A sinalização também já foi finalizada na Rua Bauru.

É meta da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade que o serviço chegue em todos os bairros da cidade com a importante ação da sinalização de trânsito horizontal, que demarca espaços para estacionamento, faixas de pedestres, cria alertas no solo da malha viária, com marcações para os motoristas de veículos e para os pedestres.

“Iniciamos o dia hoje, após finalizar o recapeamento em toda Rua Piauí, a sinalização de trânsito que trará mais organização e segurança a esse local. Seguimos em frente com o maior programa de recapeamento da história que beneficiará grandes avenidas e bairros em todas as regiões”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

No atual pacote, 12 vias de Mogi Guaçu serão totalmente recuperadas. Os trabalhos já foram executados pelas Ruas Bauru, Francisco Coelho Barbosa, Bolívar Franco da Cunha e Francisca Cândido da Silva, no Jardim Santa Maria II, e Piauí, no Jardim Centenário.

O investimento é feito em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. São R$ 5 milhões, sendo os recursos destinados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran). O lote I contempla a Rua Bauru e a Avenida João Batista Assenço, no Jardim Almira, além de outras duas vias do Jardim Santa Maria II: Rua Francisco Coelho Barbosa e Rua Bolívar Franco da Cunha.

Já o lote II prevê o recapeamento das seguintes vias: Rua Leontina Batista Bueno, no Jardim Bandeirantes; Rua Joaquim Coelho Barbosa e Rua Francisca Cândido da Silva, no Jardim Santa Maria II; Rua Mário Galhardoni, no Jardim Almira; Rua Piauí, no Jardim Centenário; Rua Lindor de Souza Leite, no Parque Cidade Nova; e Avenida Foz do Iguaçu, no Jardim Ypê III.

Ainda nestes primeiros dois meses do ano, outras ordens de serviço serão dadas para o recapeamento asfáltico e infraestrutura em 50 vias de Mogi Guaçu. Um dos processos prevê infraestrutura em 16 vias do município. O investimento será feito por meio do Programa Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida do município. São vias que vão receber infraestrutura completa num investimento de mais de R$ 8 milhões.

O segundo processo prevê recapeamento asfáltico em 34 ruas do município pelo Programa São Paulo sem Papel. O convênio com o Governo do Estado de São Paulo foi assinado pelo prefeito Rodrigo Falsetti num investimento de R$ 5 milhões com contrapartida do município no valor de mais de R$ 4 milhões.