Educação firma parceria com a Sylvamo para formação educacional de 25 adultos por meio da Ejatec

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Educação fechou uma parceria com a empresa Sylvamo do Brasil para implantar o programa Ejatec (Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio/Técnico) de Mogi Guaçu. Com o projeto, além da aprendizagem educacional básica do ensino médio, os alunos irão receber um curso de qualificação profissional.

O secretário de Educação, Paulo Paliari, explicou que, inicialmente, a Ejatec atenderá um grupo de 25 funcionários da Sylvamo do Brasil e que o programa ainda não está aberto para a população em geral. “A direção da Sylvamo nos procurou para apresentar a proposta de atender estes funcionários específicos da empresa que ainda não possuem o ensino médio completo, visando aumentar a empregabilidade e estimular neles a continuidade dos estudos”, disse.

As aulas de Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio/Técnico de Mogi Guaçu serão ministradas na Fundação Educacional Guaçuana (FEG) de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30. E além do ensino médio, os 25 estudantes receberão o curso técnico em automação.

Paulo Paliari destacou que a parceria com a empresa privada é importante porque será possível ter uma experiência concreta da implantação da Ejatec. “A partir disso, teremos um excelente norteamento para que, no futuro, possamos avaliar a possibilidade de o programa ser estendido à população guaçuana em geral, assim como com a abertura de demais cursos técnicos de formação”, comentou.