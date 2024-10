Rodrigo Falsetti tem votação estupenda e comprova que é o melhor prefeito da história de de Mogi Guaçu

O atual Prefeito Rodrigo Falsetti seguirá como líder do Executivo por mais quatro anos, ele foi reeleito para seu segundo mandato neste domingo (06) recebendo uma votação histórica de 51.239 votos, 65,4% dos votos válidos no município, mais do que os 57% divulgados em última pesquisa divulgada no último dia 4 pelo instito Paraná Pesquisa.

José Luiz Nora, o Dr. Nora conquistou 22.329 votos, ou seja, 28,4% dos votos válidos.

O ex-prefeito Walter Caveanha recebeu 4.182 votos, 5,3% do total de votos válidos registrados.

O sindicalista Miro Sutério ficou em último lugar, com 626 votos, 0,8% dos votos validados.

O resultado desta eleição comprova que Rodrigo Falsetti realizou uma Administração incontestável, realizando obras necessárias para a cidade, valorizando o pagador de impostos. Que continue assim nos próximos quatro anos e que indique um sucessor a altura.