Confira a lista do 13 vereadores eleitos para a próxima legislatura (2025-2028)

A eleições deste domingo (06), reelegeu em Mogi Guaçu, o atual Prefeito Rodrigo Falsetti, com uma votação histórica, 51.239 votos, 65,4% dos votos válidos, além desta magnífica vitória, outra trunfo de Rodrigo foi Legislativo, das 13 vagas, 12 foram conquistados pelo time do prefeito. Confira a lista completa dos reeleitos eleitos:

Guilherme da Farmácia, 4060 votos

Jeferson Luiz, 3724 votos

Luciano da Saúde, 2492 votos

Natalino Tony Silva, 2376 votos

Marçal do Sindicato, 2347 votos

Adriano Batatinha GCM, 2276 votos

Amaraí (Pezão), 2189 votos

Luís Zanco Neto (Farmácia) 1872 votos

Paulinho, 1828 votos

Aléx Tailândia, 1748 votos

Eliete Madureira 1716 votos

Pastor Elias, 1540 votos

Ângela Farias, 1249 votos

Apenas Alex Tailândia, do PL, é candidato do grupo do Dr. Nora, do PL, todos os demais eleitos são oriundos do grupo do atual prefeito, Rodrigo Falsetti, nenhum do grupo Walter Caveanha e Miro Sutério.