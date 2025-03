Prefeito Rodrigo Falsetti é contra a instalação de pedágio em Mogi Guaçu

O Prefeito Rodrigo Falsetti esteve na Câmara Municipal nesta terça-feira (11) ao lado de lideranças da região para participar de Audiência Pública promovida pelo Governo do Estado, para representar Mogi Guaçu na discussão do projeto de concessão do sistema rodoviário do Circuito das Águas, que inclui estradas que atravessam nossa cidade, como a SP-340 e a SP-342.

Rodrigo Falsetti foi enfático a se posicionar contra os pedágios, fazendo uso da palavra, ele foi claro: “SIM às melhorias, NÃO a novos pedágios. Não estamos, nem ficaremos inertes diante de medidas que prejudiquem a rotina, o trânsito e o bolso dos guaçuanos. É com participação, trabalho e ação que defendemos, de fato e de verdade, os interesses do nosso município e da nossa gente”. disse ele.

Para saber detalhes do plano do Governo Estadual sobre a implementações de novas praças de pedágios, acesse o link abaixo:

