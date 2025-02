Ao lado de Rodrigo Falsetti, Barros Munhoz confirma recursos para cobertura da quadra da ETEC

Na manhã desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, o prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel foram recepcionados na Escola Técnica Estadual (ETEC) Euro Albino de Souza, no Jardim Novo II, para um importante anúncio do deputado estadual Barros Munhoz: a destinação de R$ 1,5 milhão para a construção de cobertura na quadra esportiva da unidade.

A visita na ETEC também contou com a presença do diretor-superintendente do Centro Paula Souza, Clovis Dias, do diretor da ETEC guaçuana, Daniel Tarossi, e do supervisor da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Martins. Além deles, participou do encontro a ex-diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá.

“Agradeço ao Barros, que é um amigo e parceiro de Mogi Guaçu, que confirmou mais esse investimento para a cidade. A cobertura da quadra. Porque o esporte é importante e fundamental para todos. Vocês são o futuro da nossa cidade. Estudem e se capacitem, pois tenho certeza de que vocês terão um futuro brilhante”, disse Falsetti aos alunos da ETEC que acompanharam o evento.

De acordo com o diretor da unidade de Mogi Guaçu, a cobertura da quadra será uma grande conquista para os alunos, proporcionando mais conforto e incentivando ainda mais a prática esportiva. “Trata-se de uma conquista especial e importante para toda a comunidade escolar. O nosso muito obrigado ao deputado Barros Munhoz”, reforçou.

“A vida é uma luta constante e jamais podemos desanimar. O mundo vive momentos difíceis e nós temos que perseverar na luta. Quero continuar contribuindo com o ensino técnico. E o Estado de São Paulo tem o melhor. Contem comigo”, salientou o deputado.

FATEC em Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti aproveitou a visita do deputado e dos representantes do Centro Paula Souza para fazer gestão em favor da instalação de uma unidade da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) na cidade. O pedido já foi feito diretamente ao governador do Estado, Tarcísio de Freitas.

Após o anúncio de investimento na ETEC, o prefeito, o deputado e os demais representantes do Estado realizaram uma visita técnica no prédio do Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP) Governador Mário Covas, localizado no Imóvel Pedregulhal. Objetivo foi avaliar se a estrutura pode comportar uma FATEC, mantida pelo Centro Paula Souza. A avaliação foi positiva.

O prefeito, por sua vez, informou que recebeu o relatório do Centro Paula Souza que prevê a necessidade de “alguns ajustes” no prédio do CEGEP. “Se Deus quiser, em breve, teremos uma FATEC em nossa cidade”, disse.