Vereador Jéferson Luís e Prefeito Rodrigo Falsetti discutem projetos de Mobilidade Urbana junto ao Secretario Nacional

No último sábado (22), o Vereador Jéferson Luís junto com o prefeito Rodrigo Falsetti participaram de uma reunião com o secretário nacional de Mobilidade do Ministério das Cidades, Dênis Andia, para discutir projetos voltados à mobilidade urbana e à infraestrutura de Mogi Guaçu. O encontro marca um passo importante para a cidade, que busca novos investimentos e soluções que melhorem a qualidade de vida dos guaçuanos.

Durante a reunião, o prefeito reiterou o compromisso da administração municipal em trazer melhorias significativas para a mobilidade urbana, um tema de grande relevância para o desenvolvimento da cidade. “Estamos determinados a implementar projetos que não apenas atendam às necessidades atuais, mas que também preparem Mogi Guaçu para o futuro”, destacou Falsetti.

Agradecimentos foram feitos ao Deputado Rogério Nogueira e sua equipe, especialmente ao Mário, pelo suporte e interlocução que facilitaram o diálogo com o governo federal. O secretário Dênis Andia também foi reconhecido pela sua recepção e dedicação no encontro.

“Tenho certeza de que esse trabalho será de grande importância para nossa população”, afirmou Jéferson Luís. A expectativa é que os projetos discutidos tragam melhorias na infraestrutura e na mobilidade, contribuindo para um tráfego mais eficiente e um ambiente urbano mais agradável para todos.

Mogi Guaçu se posiciona, assim, como uma cidade em busca de inovação e melhorias contínuas, fortalecendo sua infraestrutura e promovendo a qualidade de vida de seus cidadãos. A administração local segue atenta às oportunidades que podem beneficiar a comunidade e impulsionar o desenvolvimento regional.