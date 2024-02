Renovias está com vagas de trabalho abertas para áreas operacionais

A Renovias, concessionária responsável pelas rodovias que fazem a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas e o Sul de Minas Gerais, está com vagas de trabalho abertas para as mais diversas áreas operacionais. São oportunidades para Motorista Munck, Guincho Leve e Guincho Pesado, Operador de Pedágio, e Técnico de Manutenção Elétrica.

Como Motorista, o candidato atuará conduzindo a viatura (guincho leve, guincho pesado ou munck) aos locais solicitados, para atendimento de veículos. Também é atribuição do motorista, sinalizar o local de atendimento com os materiais disponíveis na viatura. Para esta vaga é necessário Ensino Fundamental Completo, experiência com caminhão Toco, Truck ou Carreta, Carteira de Habilitação dentro da validade (D ou E), disponibilidade para realizar turnos de 12 horas.

Como Técnico de Manutenção, o candidato irá atuar nas atividades de manutenção preventiva e corretiva da Unidade, visando atender os procedimentos definidos pela organização, observando o cumprimento dos prazos necessários, dentro da qualidade e custos planejados, para manter o nível de serviço estabelecido no edital de concessão. É necessário ter Ensino Médio Completo; Ensino Técnico em Elétrica e Eletrônica e CNH “B”.

Na área de Arrecadação, para trabalhar nas praças de pedágio, é preciso ter Ensino Fundamental Completo e residir nas cidades de Campinas ou Mogi Mirim.

Pessoas com Deficiência

A Renovias também realiza processo seletivo para contratação de pessoas com deficiência. A Concessionária possui vagas operacionais e administrativas para pessoas que residem em Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Aguaí, Campinas, Espírito Santo do Pinhal, Casa Branca, São João da Boa Vista ou Mococa.

Benefícios

A concessionária oferece salário compatível com a função, bem como diversos benefícios, dentre eles assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale alimentação, licença maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia) e Day off (folga) no dia do aniversário.

Os interessados nas vagas podem se candidatar enviando CV para vagas@renovias.com.br