REFIS: Prefeitura arrecada R$ 2,6 milhões com o pagamento de cota única

A Prefeitura de Mogi Guaçu arrecadou R$ 2,6 milhões com o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2022. Cerca de 60% dos contribuintes optaram pelo pagamento em cota única com desconto de 100% sobre juros e multa. A Prefeitura tem estimativa de arrecadar mais R$ 400 mil até o dia 22 de janeiro, data da quitação de débitos dos contribuintes que optaram pelo pagamento em duas parcelas.

De acordo com a secretário municipal de Finanças, Paulo Roberto Campos Valim, o Refis facilitou a regularização dos débitos vencidos dos contribuintes com o município por meio de incentivos, como a isenção de juros e multas. “Cerca de 60% dos contribuintes preferiram o pagamento em cota única e, por isso, mais da metade da nossa arrecadação estimada foi atingida. Isso deve-se muito ao pagamento do 13º salário que muitas pessoas utilizaram para sanar suas dívidas com o município”, disse.

Segundo ele, o valor total de arrecadação do Refis 2022 pode atingir cerca de R$ 3 milhões, quando o pagamento da segunda parcela acontecer. “Temos uma estimativa de receber mais R$ 400 mil até o dia 22 de janeiro. Caso isso ocorra, conseguiremos nesta edição do Refis reduzir em pelo menos 40% da dívida ativa”, comentou.

Além da Prefeitura, a adesão ao Refis 2022 incluiu também os débitos em atraso devidos para a FEG (Fundação Educacional Guaçuana), FMPFM (Faculdade Municipal Professor Franco Montoro) e Proguaçu (Empresa Municipal de Desenvolvimento e Habitação de Mogi Guaçu).