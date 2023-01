Renovias vai promover ação educativa para motociclistas em Mogi Guaçu

A Renovias em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança irá promover na próxima terça-feira, 17 de janeiro, uma ação educativa direcionada para os motociclistas. A atividade ocorrerá na Avenida Bandeirantes no período das 8h às 12h e terá o apoio dos agentes de trânsito e guardas civis municipais de Mogi Guaçu. Durante a ação, a concessionária irá distribuir antena corta-pipa para os motociclistas que passarem pelo local.

O secretário de Segurança, Paulo Henrique Silva Gomes, ressaltou que a ação preventiva, importante e de grande relevância para a sociedade, foi idealizada pela Renovias, com o objetivo de garantir a segurança dos motociclistas. “Especialmente no período de férias escolares, a prática de soltar pipas, que deveria ser entretenimento e lazer, acaba causando temor nos motociclistas em razão do uso do cerol”, disse.

Em Mogi Guaçu, há uma estimativa de que exista cerca de 35 mil motociclistas. Portanto, os que passarem pela Avenida Bandeirantes serão orientados sobre as principais questões de segurança e convidados a instalar gratuitamente em suas motocicletas a antena corta-pipa. “Proporcionar para os motociclistas o dispositivo corta-pipa, embute no condutor a responsabilidade sobre sua própria vida, além de trazer maior segurança na sua rotina, enquanto motociclista”, falou.

A antena corta-pipa é um dispositivo simples, sendo ele, um bastão retrátil fixado no guidão da moto e, quando esticado, evita que as linhas cortantes entrem em contato com o tronco e o pescoço do motociclista. A ponta da antena é afiada tendo por função cortar a linha e eliminar o risco de acidentes. “Para evitar acidentes, inclusive, fatais, além de ações educativas e fiscalização rigorosa, temos que ter o sentimento de autocuidado e é isso que essa ação específica busca”, destacou.

De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a utilização de antena corta-pipa é obrigatória para motociclistas que trabalham com moto frete. “Esse equipamento tem ação efetiva. A antena evita que os motociclistas sejam lesionados, mutilados ou até percam a vida”, salientou o coordenador de atendimento da Renovias, Alberto Correia Junior.

Legislação

No Estado de São Paulo, a Lei nº 17.201, de 2019, proíbe o uso do cerol em linhas de pipas. A lei inclui ainda qualquer outro material cortante aplicado à linha e abrange ao uso, a posse, a fabricação e a comercialização da mistura cortante. Caso a lei seja descumprida, a pessoa responsabilizada deve pagar uma multa no valor de R$ 1.326,50. No caso de descumprimento por parte de estabelecimentos, a multa pode chegar a R$ 132 mil.

Em caso de flagrantes ou de ocorrências envolvendo pipas nas rodovias administradas pela Renovias, entre contato pelo número 0800 055 9696.