Sede do Corpo de Bombeiros começa a ser ampliada

Os serviços de reforma e ampliação na sede do Corpo de Bombeiros, no Imóvel Pedregulhal, começaram essa semana e a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) acompanha os trabalhos da CMR Construtora Ltda, contratada para executar os trabalhos. A ordem de serviço foi dada no último dia 4, sendo que o prazo de execução é de 12 meses.

O valor do contrato é de R$ 346.887,59, sendo proveniente de recursos próprios da Administração Municipal. A ampliação e reforma do prédio do Corpo de Bombeiros prevê a pintura externa e interna de 1.637,25 metros quadrados de estrutura física da unidade e a colocação do novo portão eletrônico na entrada da corporação. O projeto inclui ainda a colocação de piso cerâmico em 37 metros quadrados da área de lazer do local.

Também será realizada a obra de fundação, impermeabilização e de alvenaria de 130 metros quadrados de muro e o serviço de reboco do muro de divisa com a GCM (Guarda Civil Municipal). E o piso da garagem de CBUQ (Concreto Betumizado Usinado a Quente) será trocado por um novo piso de concreto usinado.