11ª Olimpíadas das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo está com inscrições abertas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu iniciou nesta segunda-feira, 23 de janeiro, o período de inscrições para a 11ª Olimpíadas das Guardas Civis Municipais do Estado de São Paulo. As inscrições se encerram no dia 10 de fevereiro. As cidades interessadas devem acessar o link disponível no Portal do Prefeitura: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUplvGLise-8CO3i7z4gt34LGxH8afWG94fZSs9WJPIXaM4Q/viewform.

Após congresso técnico, ficou definido que Mogi Guaçu sediaria o evento em 2023, sendo a disputa realizada entre os dias 25 de fevereiro e 2 de abril, durante seis finais de semana consecutivos. O evento faz parte do calendário de comemorações de aniversário de 41 anos da GCM guaçuana, em 9 de março, e das festividades dos 146 anos do município, celebrado em 9 de abril.

A competição, que não é realizada há dois anos em razão da pandemia, tem o intuito de promover o esporte e a prática esportiva entre os integrantes das corporações, proporcionando saúde e qualidade de vida, além de aproximar os municípios para integração, troca de experiências e ideias, fortalecendo vínculos e permitindo uma evolução conjunta.

Ao todo, 17 modalidades serão disputadas: atletismo, cabo-de-guerra, futsal, vôlei indoor, vôlei de praia, basquete, judô, jiu-jitsu, tênis de mesa, dama, dominó, beach tennis, tiro, mountain bike, natação, luta de braço e supino. A previsão é de que a 11ª Olimpíadas das Guardas Civis Municipais reúna representantes de todo o Estado, principalmente as da região.

“O esporte fortalece os vínculos entre as pessoas, permite a melhoria da saúde e fortalece os laços que nos unem. Esta Olimpíada tem um significado muito importante para a nossa cidade por estas características. É também um momento de integração entre as Guardas Municipais de várias regiões do Estado de São Paulo”, disse o secretário de Segurança, Paulo Henrique da Silva Gomes.