Prefeitura realiza inscrições de processo seletivo para professores de Educação Básica I e II

Nesta semana, a Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal da Educação, vai realizar inscrições para dois processos seletivos simplificados, em caráter excepcional. O primeiro é para o preenchimento de vagas, em caráter temporário, de professor de Educação Básica I. E o outro é destinado para o cadastro reserva de professor de Educação Básica II.

O processo seletivo para professor de Educação Básica I irá levar em conta a análise de currículo e contagem de títulos, tendo como objetivo selecionar 11 candidatos para o quadro temporário da Prefeitura de Mogi Guaçu. O edital completo deste processo encontra-se disponível no site da Prefeitura, na aba de serviços, Diário Oficial do Município, de quarta-feira, 29 de maio.

O cadastramento será realizado nos dias 3 e 4 de junho e somente de forma presencial na sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada na Avenida Bandeirantes, no nº 945, no Parque Cidade Nova, no período das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. O salário inicial é de R$ 3.082,47, com carga horária de 135 horas/semanais.

Para se inscrever, o candidato deve ser brasileiro ou naturalizado, ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais, não ter sido demitido por justa causa por entidade ou órgão público federal, estadual e municipal e com o serviço militar (homens), possuir aptidão física e comprovar na época da contratação, os requisitos para o exercício do emprego.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve estar munido de todos os anexos descritos no edital, devidamente preenchidos, além de anexar cópia documentos pessoais (RG, CPF e Folhas de Contrato na Careira de Trabalho), além de cópias dos títulos apresentados. É importante ressaltar que não serão admitidas inscrições mediante procuração, via postal, e-mail ou com documentação incompleta.

Educação II

Já nos dias 5 e 6 de junho vão ser realizadas as inscrições para o processo seletivo simplificado, em caráter excepcional, de cadastro reserva para professor de Educação Básica II. O edital completo deste processo encontra-se disponível no site da Prefeitura, na aba de serviços, Diário Oficial do Município, de sexta-feira, 31 de maio.

O cadastramento só será realizado presencialmente na sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada na Avenida Bandeirantes, no nº 945, no Parque Cidade Nova, no período das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. O valor da hora/aula é de R$ 26 e as inscrições são para o cadastro reserva de professores das disciplinas de Artes, Ciências Básicas e Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.

Para se inscrever, o candidato deve ser brasileiro ou naturalizado, ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais, não ter sido demitido por justa causa por entidade ou órgão público federal, estadual e municipal e com o serviço militar (homens), possuir aptidão física e comprovar na época da contratação, os requisitos para o exercício do emprego.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve estar munido de todos os anexos descritos no edital, devidamente preenchidos, além de anexar cópia documentos pessoais (RG, CPF e Folhas de Contrato na Careira de Trabalho). É importante ressaltar que não serão admitidas inscrições mediante procuração, via postal, e-mail ou com documentação incompleta. É importante ressaltar que não serão admitidas inscrições mediante procuração, via postal, e-mail ou com documentação incompleta.