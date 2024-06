Alisson Viana está na final do “Canta Comigo” do Rodrigo Faro na Record

Já ouviu falar em cantores que têm lágrima na voz? Rodrigo Faro definiu assim o timbre de Alisson Viana, isso porque o finalista do Canta Comigo 6 comove e enternece quando canta! O operador de máquinas nadou contra a maré, superando dificuldades e se esforçando ao máximo para seguir o sonho de ser cantor. Conheça a história dele!

Aos cinco anos, Alisson era incentivado pelo pai a cantar músicas do Leonardo. Ele não levava muito a sério, mas aos 13, o irmão reforçou o incentivo, pedindo que ele aprendesse a tocar violão: “Na rua onde eu morava, tinha um amigo que me emprestava o violão, eu não tinha condição de comprar. Aí fui aprendendo através de livros, internet”, contou.

Depois de dois meses de treino, o autodidata aprendeu a cantar. Ele fez dupla com o irmão e permaneceram juntos por quatro anos. Na época, Alisson era segunda voz. Ele conseguiu viver de música até a pandemia. Depois, procurou um emprego diferente para ter segurança financeira, e conseguiu um cargo como operador de máquinas.

No começo, o chefe implicava com a cantoria de Alisson, mas agora até já se acostumou: “Não tem o que fazer, eu amo música. Está no meu sangue”.

No palco do reality, ele cantou Dois Corações e uma História, de Zezé Di Camargo e Luciano, levando os jurados às lágrimas e garantindo sua vaga na final! Rodrigo Faro mostrou que o rapaz fez Ovelha, Robson Moura e Ringo Mendes chorarem: “Você matou o velho, cantou demais, parabéns”, elogiou Ringo aos prantos.

O jurado “malvado” do programa também se derreteu com o talento de Alisson: “Tenho uma palavra para resumir, é genuíno. A gente sentiu aqui de forma clara sua genuinidade, amor pela música. Vou dizer que desde o primeiro ano aqui, acho que foi o sertanejo mais bem-interpretado que já vi nesse programa”, opinou Robson.

Alisson revelou que é super fã de Paloma Marques, e a cantora retribuiu o carinho, dando uma dica para a final: “Estou muito feliz, torcendo muito. Vem com uma música bem apaixonada para trazer toda essa emoção para a gente, igual você fez hoje, viu?”

Faro perguntou ao participante o que ele quer fazer com o prêmio de R$ 300 mil, caso vença o programa: “Quero comprar minha casinha e casar com minha noiva”, disse envergonhado. Valéria, a amada de Alisson, apareceu no telão: “Foi isso que ele me prometeu”, brincou a moça, fazendo os jurados rirem. Ela completou, falando da apresentação: “É o sonho da vida dele. Ele merece muito, se esforça demais, desiste de fazer muita coisa, buscando o sonho da música. É a meta da vida dele. Desde pequeno está nessa luta, quem trabalha com música sabe como é difícil!”

Faro pontuou: “Se ele cantar desse jeito na final, vai ter casamento!”

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.