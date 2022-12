Prefeitura de Mogi Guaçu dá primeiros passos para a transformação digital no setor público municipal

Projeto das Secretarias Municipais de Administração e de Tecnologia prevê a transformação digital no setor público municipal. Metas estão sendo estabelecidas para que as mudanças aconteçam com o objetivo de desburocratizar o setor público e levar agilidade aos serviços oferecidos à população. O projeto atende, inclusive, determinação da Lei Federal nº 14.129, mais conhecida como Lei do Governo Digital, um importante instrumento que tem como objetivo guiar o processo de desburocratização dos serviços públicos no âmbito nacional e local.

Com a medida, o governo busca reforçar a transparência e a abertura de dados públicos, além de ampliar o uso das assinaturas eletrônicas nas interações e comunicações – tanto entre órgãos públicos entre si quanto entre órgãos públicos com os cidadãos. Dentro desse contexto, algumas mudanças serão necessárias e, por isso, a Secretaria Municipal de Tecnologia já iniciou a fase um do projeto: digitalização dos documentos. Além disso, a principal demanda do momento é fazer a integração dos vários sistemas utilizados pela Administração Municipal.

Na manhã desta quarta-feira, dia 21 de dezembro, uma reunião foi realizada no Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP) com representantes das Secretarias Municipais e autarquias. O projeto de transformação digital foi explicado aos presentes pelo secretário municipal de Tecnologia, Josimar Cerqueira, assim como as metas e os desafios que serão enfrentados para que os objetivos sejam cumpridos. “Temos que mudar o Conceito do Serviço Público, aceitar a Cultura da Inovação, além de ser necessária, traz muitos resultados para o benefício de todos”, comentou.

A transformação digital irá acontecer em etapas, sendo que, a partir do dia 3 de janeiro, os sistemas já estarão integrados. As demandas das Secretarias Municipais estão sendo conhecidas, a fim de que todo o processo online comece a ser feito. Ou seja, a meta principal é não usar mais papel nos mais de 18 mil processos anuais que são abertos pela Prefeitura durante o ano. “A previsão para que os processos sejam todos digitais é a segunda quinzena de março, mas, antes disso, vamos iniciar a mudança”.

O processo que modernizará as rotinas de trabalho dos diversos setores da Administração Direta e Indireta da Prefeitura de Mogi Guaçu, bem como a interação do cidadão com a instituição, foi iniciado e a população será comunicada sobre as mudanças que irão ocorrer, pois uma campanha de divulgação será feita pela Secretaria de Comunicação.