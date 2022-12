Alunos da rede municipal conquistam oito medalhas na 17ª OBMEP

Mais uma vez, alunos da rede municipal de ensino de Mogi Guaçu se destacaram na 17ª OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e comprovaram a excelência da aprendizagem nas escolas municipais. Nesta edição, a cidade conquistou oito medalhas, sendo uma de ouro e sete de bronze, além de 32 alunos que receberam menção honrosa de participação pelas categorias Nível I e II para estudantes do 6º ao 9º ano.

O medalhista de ouro foi o estudante Bruno Bonnini Anunciato da Fundação Educacional Guaçuana (FEG). Entre os medalhistas de bronze, três são alunos da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Waldomiro Calmazini, sendo eles: Yago da Silva Camargo, João Pedro Magalhães de Faria e Maria Clara Pereira do Carmo.

Já pela Emef Profª Maria Diva Franco de Oliveira mais duas medalhas de bronze com Gabriel Henrique Schiavi e João Pedro Estrela Rufino. Os outros dois medalhistas foram Beatriz Cristina Modena da Emef Profª Rita de Cássia Gomes da Silva Cola e Vinícius Camargo Martinson, aluno da Emef Profº Geraldo Sorg.

Criada em 2005, a OBMEP tem como objetivo estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área. O evento é uma competição nacional dirigida às escolas públicas, sendo realizada pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), com o apoio da SBM (Sociedade Brasileira de Matemática) e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Os alunos que ganharam medalhas, participarão do PIC (Programa de Iniciação Científica Jr.), que é um programa que visa transmitir para os mesmos a cultura básica de matemática básica e treiná-los no rigor da leitura e da escrita de soluções e resultados, nas técnicas e métodos, na independência do raciocínio analítico, entre outros.

“O aluno participa de atividades orientadas por professores qualificados em instituições de ensino superior e de pesquisa. Com isso, pretende-se despertar a vocação científica do aluno, além de estimular a criatividade por meio do contato com problemas interessantes da matemática”, disse o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari.

Olímpiada Mirim

Em 2022, também aconteceu a 1ª Olimpíada Mirim – OBMEP, uma ação exclusivamente cultural e recreativa, sendo a participação absolutamente voluntária e desvinculada à aquisição de qualquer bem, serviço ou direito. A competição foi direcionada para alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas municipais, estaduais e federais. A rede municipal de ensino de Mogi Guaçu participou da competição com 132 alunos, sendo 60 deles do 2º e 3º anos e outros 72 estudantes do 4º e 5º.

Os objetivos da Olimpíada Mirim são estimular e promover o estudo da matemática no Brasil, promover a difusão da cultura matemática, identificar jovens talentos e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.