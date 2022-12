Motociclista perde a vida em acidente com carreta na SP 340 em Mogi Mirim

Um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (21) na rodovia SP-340 tirou a vida de Sandro José Chagas. A vítima, que estava em uma moto com placa de Mogi Guaçu, foi atropelada por um caminhão que seguia na via com sentido a Campinas.

O curioso deste acidente é que, segundo o motorista, o motociclista o encarou quilômetros antes, quando passava próximo ao Gauchão do Tchê. Em seguida, o motociclista acelerou e foi embora e o caminhão, que seguia de Poços de Caldas-MG a Campinas, prosseguiu viagem.

Ao chegar no km 162 + 700, o mesmo motociclista teria deixado sua moto no acostamento e saiu correndo de encontro com a carreta. O motorista da carreta disse que tentou desviar, vindo para a pista da esquerda, mas acabou acertando Chagas, que veio a óbito na Santa Casa de Mogi Mirim.

Equipes da Renovias e dos Bombeiros de Mogi Mirim prestaram todo o socorro. Inicialmente a ocorrência foi registada como atropelamento, mas não está descartado um caso de suicídio.

FOTOS: CLÁUDIO FELÍCIO / PORTAL DA CIDADE DE MOGI MIRIM