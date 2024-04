PM prende homem que deu paulada em cão no Jardim Chaparral

Na noite desta quinta (11), a Polícia Militar de Mogi Guaçu foi acionada para atender a uma ocorrência de maus-tratos a animais no Jardim Chaparral. O caso chocou os moradores da região e despertou a atenção das autoridades para a necessidade de combater esse tipo de crime.

De acordo com informações fornecidas pelos moradores da residência, um desentendimento ocorreu entre um sobrinho, identificado como J.P., e seu tio, C.A. O motivo da briga foi a agressão da cachorra pertencente ao irmão de J.P. pelo tio, utilizando um pedaço de pau. O ato cruel teria acontecido durante a tarde, por volta do meio-dia.

Por volta das 19h, J.P. deparou-se com o animal caído no chão, debilitado e convulsionando. Preocupado com a situação, ele prontamente acionou a Polícia Militar, que prontamente enviou uma equipe ao local.

Ao chegar à residência, os policiais constataram a gravidade do estado em que o animal se encontrava. Foi então que entraram em contato com uma pessoa especializada no resgate e cuidado de animais em situação de rua e maus-tratos. Essa pessoa compareceu ao local e providenciou o encaminhamento imediato do cão a um centro médico veterinário da região, onde ele recebeu os cuidados necessários para tratar seus ferimentos. O animal permaneceu internado para recuperação.

A Polícia Militar, pautada pela legislação vigente, agiu de acordo com a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que prevê penalidades para condutas de maus-tratos a animais. O artigo 32, parágrafo 1-A da referida lei estabelece que, quando se tratar de cães ou gatos, as penas para os agressores podem variar de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e proibição da guarda do animal.

Diante dos fatos, as partes envolvidas foram conduzidas até o Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão, Rubens L. F. H. de Melo, tomou ciência do ocorrido e elaborou o boletim de ocorrência, registrando o crime de maus-tratos a animais. C.A., identificado como o autor das agressões, permaneceu detido à disposição da justiça.

A Polícia Militar reforça seu compromisso em combater esse tipo de violência e orienta a população a denunciar casos de maus-tratos a animais, garantindo assim a proteção e o bem-estar dos seres indefesos que compartilham conosco o planeta.

O caso segue em investigação, e novas informações serão divulgadas assim que disponíveis. É importante que a comunidade esteja atenta e unida no combate a essa forma de crueldade, para que possamos garantir um futuro mais humano e respeitoso para todos os seres vivos.

Participaram da ocorrência os seguintes PMs:

CB PM P. HENRIQUE

SD PM LUIZ

SUBTEN. PM DIAS

SD PM V. CORREIA

CB PM DONIZETI

CB PM NATHAN

CB PM QUEIROZ

SD PM LEPRI