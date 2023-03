PAT divulga 81 vagas de EMPREGO para esta segunda (06)

81 vagas distribuídas em 34 ocupações

1. AJUDANTE GERAL (EMBALADOR): Realizar serviços diversos, tais como: Separar, organizar, deslocar, retocar ou polir peças diversas, entre outras atividades inerentes a função. Sexo e escolaridade indiferentes.

2. ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

3. ATENDENTE DE BALCÃO: Atendimento ao cliente e seguradoras, distribuição de serviços e contato direto com prestadores e clientes. Ter informática básica, boa comunicação, trabalho em equipe, agilidade. Trabalho noturno das 18h às 06h. Vaga feminina. Ensino médio completo.

4. ATENDENTE DE BALCÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação, disponibilidade de horário. Será considerado diferencial quem possuir experiência em atendimento. Acima de 20 anos de idade. Vaga masculina. Ensino médio completo.

5. AUXILIAR DE LIMPEZA: Vaga temporária – 180 dias: Profissional cuidará da limpeza de acordo com a unidade, tais como: Remoção de pó, limpeza das estruturas, janelas, banheiros, corredores, escadas e zelar pela conservação e organização do trabalho. Vaga masculina e feminina. Ensino fundamental completo. CNH: A ou B.

6. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Necessária experiência em serviço pesado, tais como: materiais de construção, servente de obras, trabalhador rural, etc. Irá trabalhar no empilhamento e estocagem dos blocos e descarregamento de materiais. Serviço pesado. Empresa oferece oportunidade de crescimento e treinamento. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

7. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Necessária experiência comprovada em carteira de trabalho. Efetuar carga e descarga de caminhão, carregamento de peso e organização no meio de trabalho. Vaga masculina. Ter disponibilidade de horário. Ensino médio completo. CNH: AB

8. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Auxiliar na produção no ramo de madeiras, trabalhar na produção de produtos, manutenção e operação de máquinas, distribuição e abastecimento de materiais, organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo.

9. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA: Possuir familiaridade com ferramentas e elétrica. Função exige uso de força. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

10. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Trabalhar como ajudante geral na limpeza de piscinas. Não fumante. Dispensa experiência. De 20 a 30 anos. Vaga masculina. Ser alfabetizado.

11. AUXILIAR DE VIDRACEIRO: Auxiliar na remoção e instalação de vidros em geral de autos e demais atividades pertinentes a função. Necessário conhecimentos na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: A

12. CALDEIREIRO MONTADOR: Necessária experiência na função, leitura em desenho técnico, operação de calandra, manuseio de ferramentas de caldeiraria. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

13. CAMAREIRA EM MOTEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim: Realizar limpeza dos quartos, repor toalhas, conferir saída de frigobar, arrumar as camas entre outras atividades inerentes a função. Horário noturno das 22h às 06h. Empresa oferece transporte e alimentação no local. Residir em Mogi Guaçu. Vaga feminina. Ensino médio completo.

14. CARPINTEIRO: Necessária experiência com carpintaria em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

15. COORDENADOR DE VENDAS: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuar como coordenador de vendas interno. Loja de bebidas. Possuir boa comunicação, conhecimento pacote office e disponibilidade de horário. Gostar de trabalhar em equipe. Necessária experiência na função. Sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: B

16. EMPREGADA DOMÉSTICA: Necessária experiência na função. Para lavar, passar, limpar a casa e cozinhar. Vaga feminina. Escolaridade indiferente.

17. FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS: Desenvolver todas as atividades pertinentes a função. Necessária experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

18. MARCENEIRO: Conhecimentos em marcenaria, medidas, uso de serra tico-tico e serra de bancada. Utilização de materiais básicos de marcenaria, pinadora, furadeira, parafusadeira. Necessária experiência na função em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino médio completo.

19. MECÂNICO DE BICICLETAS: Necessária experiência na função. Conhecimento total de manutenção de bicicletas. Vaga masculina. Ensino médio completo.

20. MECÂNICO DE SUSPENSÃO: Necessário possuir conhecimentos em suspensão automotiva e borracharia. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

21. MOTORISTA ENTREGADOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência com entregas de mercadorias. Possuir disponibilidade de horário e ter boa comunicação. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

22. MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO: Motorista de transporte urbano. Curso de transporte coletivo de passageiros válido. Sexo indiferente. Ensino fundamental incompleto. CNH: D

23. OPERADOR DE CAIXA: Vaga Temporária – 180 dias: Necessária experiência comprovada na função em carteira de trabalho. O profissional atuará no atendimento ao cliente, registrando as compras, realizando o recebimento em dinheiro e cartões entre outras rotinas inerentes a função. Sexo indiferente. CNH: A ou B desejável, não obrigatório.

24. OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL: Necessária experiência comprovada em carteira como operador de roçadeira, nylon e faca. Realizar demais atividades pertinentes a função. Sexo masculino. Escolaridade indiferente.

25. PINTOR INDUSTRIAL: Necessária experiência como pintor industrial ou ajudante de pintor. Pintura em alvenaria, equipamentos em geral e conhecimento na preparação das tintas e demais materiais. Empregador precisa para início imediato. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

26. REPOSITOR DE MERCADORIAS: Vaga Temporária – 180 dias: Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho. Efetuar reposição de produtos em gôndolas, organização, disposição, precificação e vencimentos deles. Sexo indiferente. CNH: AB

27. SERRALHEIRO: Exercer as atividades pertinentes a função, incluindo solda e confecção de portões. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

28. SERRALHEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Exercer a função de serralheiro. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Ensino fundamental completo.

29. SOLDADOR: Trabalhar em Itapetininga, Luiz Antonio, Agudos, Jundiaí, São Paulo, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Três Lagoas. Necessária experiência na função, comprovada em carteira de trabalho. Disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB

30. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA: Necessária experiência na função. Efetuar consertos de inversor de solda e reparo em placas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

31. TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO: Necessária experiência na função. Efetuar consertos em geladeiras e ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

32. VENDEDOR DE SERVIÇOS: Necessário possuir veículo próprio (carro ou moto). Disponibilidade para viagens curtas pela região. Vaga para sexo indiferente. CNH: A ou B

33. VENDEDOR INTERNO: Trabalhar com vendas de produtos ópticos. Não há necessidade de experiência anterior com produtos ópticos, mas ter conhecimento e vivência com vendas em geral. Vaga feminina. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

34. AUXILIAR DE LIMPEZA: Necessário comprovação de deficiência através de laudo médico atualizado. Realizar limpeza de salas, banheiros e fábrica. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 06/03/ 2023.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 03/03/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

