PAT divulga 231 vagas de EMPREGO para esta segunda (30)

231 vagas distribuídas em 60 ocupações

1. AJUSTADOR MECÂNICO: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Conferir equipamentos (moldes, contra moldes, formas, etc), jateamento de peças identificando possíveis danos ao molde, ocorridos durante os processos de fabricação. Operar torno cnc e mecânico, demais atividades oriundas a função. Empresa oferece fretado. Vaga masculina. Ensino médio completo, desejável curso de torno cnc ou técnico em mecânica.

2. ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: Reparar a confecção de armações de estruturas de concreto e de corpos de prova. Interpretar projetos de arquitetura e estrutural. Definir local de trabalho, montar bancadas e máquinas de corte. Selecionar vergalhões, medir ferragens e armações. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

3. AUXILIAR DE FERRAMENTARIA: Necessário ter conhecimento em ajustagem manual de limas, lixadeira, esmirilhadeira, furadeira manual e de bancada, martelo, machos, cossinetes, montagem e desmontagem de dispositivos, solda mig e eletrodo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

4. AUXILIAR DE LIMPEZA: Necessário experiência em serviços gerais, na área de limpeza industrial. Desejável ter veículo próprio, empresa fora de acesso a transporte público. Residir em Mogi Guaçu. Ensino médio completo. CNH: AB

5. AUXILIAR DE LIMPEZA (SERVIÇOS GERAIS): Auxiliar nos serviços gerais, efetuar limpeza de quartos em geral, lavagem de lençóis, ter agilidade e atenção. Horário de trabalho das 16h30 às 22h. Não necessita de experiência na função. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB

6. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA: Necessita que tenha familiaridade com ferramentas e elétrica. Função exige uso de força. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

7. AUXILIAR DE PEDREIRO: Carrega e descarrega materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpar áreas de trabalho. Experiência em construção civil. Ensino fundamental completo.

8. AUXILIAR DE TRÁFEGO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Assistente de tráfego no ramo de transporte. Necessário conhecimento básico do pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente. Escolaridade Ensino médio completo.

9. CORRETOR DE IMÓVEIS: Necessário possuir bom conhecimento em matemática e cálculos, excel, word, facebook e instagran. Oferecer linhas de créditos para planos casa verde e amarela e minha casa minha vida. Demais atividades pertinentes a função. Ensino médio completo.

10. CORTADOR DE ROUPAS: Necessário conhecimento e experiência na prática de corte em roupas. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

11. COSTUREIRA EM GERAL: Necessário conhecimento em costura e como trabalhar com máquina reta, overloque e galoneira. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

12. DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO: Vaga para cidade de Mogi Mirim. Necessário conhecimento em AutoCad e SolidWorks, desejável conhecimento em caldeiraria.

13. ESTAGIÁRIO EM DIREITO: Obrigatório estar cursando superior em Direito. Ter conhecimentos em pacote office. Falar ao telefone.

14. ESTÁGIÁRIO EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO: Atuar na manipulação, pesagem, reposição de estoque, lavagem de materiais utilizados, conferência de fórmulas. Vaga masculina. Não exige experiência. Obrigatório estar cursando superior ou técnico em Farmácia.

15. ESTAGIÁRIO EM VENDAS: Estagiário para trabalhar em atendimento ao cliente, com vendas de pneus. Cursando ensino médio ou superior em qualquer área. Sexo indiferente.

16. ESTOQUISTA: Cuidar da organização do estoque, reposição, reparação e recebimento de mercadorias. Experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A

17. FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS: Realizar todas as atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

18. INSTALADOR DE AR- CONDICIONADO: Atuar externamente na instalação e manutenção de ar-condicionado. Atendimento a clientes e a empresas, realizar visitas e acompanhamento do processo de limpeza e instalação. Necessário possuir amplo conhecimento e experiência na função. Necessário possuir carro próprio (Empresa oferece ajuda de custo). Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

19. MARCENEIRO: Possuir conhecimentos em marcenaria, uso de serra tico-tico e serra de bancada. Conhecimento em medidas, em materiais básicos de marcenaria, pinadora, furadeira, parafusadeira. Vaga masculina. Ensino médio completo.

20. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO À DIESEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar manutenção em máquinas pesadas, regulagem de motor, conjuntos de peças e sistemas de freios, lubrificação de equipamentos, manutenção de motores à diesel. Necessário experiência com manutenção de motores à diesel e máquinas pesadas. Conhecimento em mecânica hidráulica, manutenção preventiva e corretiva. Possuir curso na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B, C, D ou E.

21. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Realizar manutenções preventivas e corretivas nas máquinas e equipamentos de fábrica, troca de peças e regulagens necessárias, preparando os apontamentos dos tempos de parada da máquina e consertos realizados. Empresa oferece transporte fretado. Vaga masculina. Ensino médio completo , formação técnica em Mecânica ou áreas afins.

22. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL: Vaga para trabalhar em Itapira. Efetuar manutenções efetivas e preventivas de maromba, laminador, caixão, misturador, carregador, vaganetas, estufas e esteiras; bem como atividades afins em indústria de cerâmica vermelha. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

23. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL: Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliação de condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas. Documentar informações técnicas, realizar ações de qualidade e preservação ambiental e trabalhar segundo normas de segurança. Necessário possuir veículo próprio. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B

24. MECÂNICO DIESEL: Necessário conhecimento em mecânica diesel, montagem, entre outras atividades pertinentes a função. Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C

25. MECÂNICO MONTADOR MOTORES: Necessário que possua experiência na função e conhecimento em carros. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: C

26. MONTADOR DE MÓVEIS: Atuará na montagem de móveis e demais atividades pertinentes a função. Necessário possuir veículo próprio. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A ou B.

27. MOTORISTA CARRETEIRO: Necessária experiência comprovada na função. Disponibilidade de ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E

28. MOTORISTA CARRETEIRO: Necessária experiência como motorista carreteiro. Ensino fundamental completo. CNH: E

29. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Necessária experiência na função. Carregar e descarregar mercadorias. Idade máxima 45 anos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: C, D ou E.

30. MOTORISTA DE CAMINHÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Dirigir veículos da empresa conduzindo-o de acordo com o planejamento logístico e regras de trânsito, para efetuar a coleta, transporte e destinação de resíduos. Auxiliar o ajudante de produção e coleta nos serviços de carga e descarga, acompanhar a vistoria do veículo, atendendo checklist diário no recebimento e devolução do mesmo. Obrigatório curso mopp atualizado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D

31. MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE: Realizar entregas, carregar e descarregar caminhão. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: C.

32. MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE: Vaga para trabalhar e morar na cidade de Jundiaí. Operação Casa Bahia- Jundiaí/SP. Para morar na cidade de Jundiaí (Empresa oferece moradia). Transportar materiais e produtos para diversos itinerários, elaborar relatórios de viagem e rota. Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com veículo. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos. Vaga masculina . Ensino fundamental completo. CNH: B, C ou D.

33. MOTORISTA DE ÔNIBUS: Realizar o transporte de pessoas, fazer inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, pneus, abastecimento. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser uma pessoa atenta e cuidadosa. Escolaridade indiferente. CNH: D

34. MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA: Necessária experiência comprovada como motorista e operador de betoneira. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AD

35. OPERADOR DE EMPILHADEIRA: Vaga para trabalhar em Jacutinga. Operar máquinas empilhadeiras, retirando os produtos acabados e encaminhando ao estoque conforme o endereçamento. Vaga masculina. Ensino médio completo e curso de Operador de Empilhadeira.

36. OPERADOR DE ESCAVADEIRA E CARREGADEIRA JUNIOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar máquina escavadeira realizando trabalho de terraplenagem e decapeamento de terra, operar a carregadeira realizando o carregamento de materiais ao cliente e internamente. Desejável curso na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D ou E.

37. OPERADOR DE MÁQUINA PERFURATRIZ: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar equipamentos de perfuração, inspecionar as condições operacionais e manutenção dos equipamentos. Verificar nível de óleo, água, filtro. Preencher relatório de perfuração, realizar perfuração das hastes, relatar falhas no equipamento, dar suporte ao lubrificador. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

38. OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO: Necessário experiencia em carteira ou carta de referência, atuar em vendas de solução em energia solar, ter excelente comunicação verbal, saber lidar com clientes.

39. OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO: Possuir boa dicção. Gostar de trabalhar com atendimento ao público. Escolaridade indiferente.

40. OPERADOR DE TORNO CNC: Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional, programação, preparação e operação de torno CNC. Domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Experiência de 03 meses na função. Vaga masculina.

41. PEDREIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Executar trabalhos em alvenaria, concreto, tijolos, ladrilhos e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes a função para construir, reformar ou reparar. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares. Rebocar estruturas construídas, realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes. Vaga masculina. Ensino médio completo.

42. PEDREIRO: Ampla experiência em construção civil. Serviços de alvenaria, reboco fino, concretagem de bases, estruturas de concreto e pisos. Assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos. Acabamentos em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

43. PORTEIRO: Efetuar controle de acesso de funcionários, moradores e clientes em geral, bem como demais atividades pertinentes a função. Necessária experiência na função ou como controlador de acesso. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

44. PROGRAMADOR E CONTROLADOR DE MATERIAIS: Vaga para trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Realizar atividades referente a emissão de notas fiscais, conferência e logística, controle de estoque e separação de pedidos. Atendimento ao cliente e planilhamento no excel. Ensino Técnico ou Superior concluído em Logística.

45. PROMOTOR DE VENDAS: Atuar na área comercial externa (vendas), atendimento a clientes, a reclamações e sugestões, identificando necessidades e expectativas assegurando a solução. Captar novos clientes através do cadastro de propostas, manutenção e acompanhamento das operações do cartão, elaboração de relatórios e demais atividades inerentes a função. Conhecimento em informática, pacote office básico. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

46. RETIFICADOR DE MOTOR: Possuir noções básicas de medidas e peças de motor. Disposição para aprender. Serviço meticuloso que exige atenção. Escolaridade alfabetizado. CNH: A

47. SERRALHEIRO: Necessário que possua experiência na função. Para trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais atividades inerentes a função. Vaga masculina. CNH: B

48. SERRALHEIRO: Realizar serviços de serralheria na confecção de portões e estruturas metálicas, acompanhar os serviços de serralheria na confecção, leitura, interpretação de desenhos técnicos, montagem, soldagem, corte, e acabamento em materiais em metal, instalação de portões e estruturas metálicas no local. Possuir coordenação motora, concentração, ser dinâmico, organizado e saber trabalhar em equipe. Experiência comprovada em carteira de trabalho. Ensino médio completo. CNH: AB

49. SOLDADOR TIG: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência como soldador tig. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

50. SUPERVISOR DE PRODUÇÃO: Acompanhar a produtividade e a qualidade da produção dos operadores. Analisar relatórios de produção, visando identificar desvios e ou aumento de custos e propor ações de melhorias. Supervisionar a organização, higiene, segurança e limpeza das áreas de trabalho. Ensino técnico ou superior concluído em Farmácia, Química ou áreas correlatas.

51. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MÁQUINAS: Vaga para trabalhar em Amparo. Curso técnico em elétrica ou eletrotécnica, conhecimentos em componentes e comandos elétricos, inversores de frequência e soft start. Noções de ferramentas de tratativas de quebras (aqf/facão/Ishikawa). Conhecimento em pacote office e sap, metodologia intermediária em pilar mp. Ensino médio completo com Técnico em Elétrica/Eletrotécnica. CNH: AB

52. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA: Necessária experiência na função. Efetuar consertos de inversor de solda e reparo em placas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

53. TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO: Necessária experiência na função. Efetuar consertos de geladeira, freezer e ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

54. TÉCNICO MECÂNICO DE MÁQUINAS: Vaga para trabalhar em Amparo. Conhecimento de metrologia, pneumática, válvulas, bombas e atuadores. Noções em desenho técnico, noções de ferramentas de tratativas de quebras (aqf/facão/Ishikawa). Ensino médio completo e curso técnico em mecânica. CNH: AB

55. TRATORISTA FLORESTAL: Necessário experiencia comprovada como tratorista e certificação, horário de trabalho turno revezamento 6×4.

56. VENDEDOR INTERNO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuará no setor de vendas interna com atendimento a jovens e adultos. Necessário conhecimento do pacote office. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

57. VENDEDOR INTERNO: Atuará no atendimento direto ao cliente. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo.

58. VENDEDOR INTERNO: Para efetuar atendimentos aos clientes e trabalhar com vendas de pneus. Necessário conhecimento na função. Sexo indiferente.

59. VENDEDOR INTERNO: Necessária experiência com vendas de roupas femininas e atendimento ao cliente, vendas e caixa. Idade acima de 20 anos, residir próximo ao bairro Jardim Itamaracá ou possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo.

60. VENDEDOR PORTA A PORTA: Necessário possuir experiência com vendas. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 30/01/ 2023.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 27/01/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.