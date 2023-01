Mutirão de limpeza e manutenção acontece na Praça do Jardim Igaçaba

As praças de Mogi Guaçu continuam recebendo serviços de limpeza e zeladoria por meio de mutirão que envolve as Secretarias de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), de Serviços Municipais (SSM) e de Obras e Mobilidade (SOM) e de Esporte e Lazer (SEL). No momento, o espaço público que recebe manutenção é a Praça do Jardim Igaçaba, na Zona Oeste.

Entre os serviços realizados estão a poda de árvores, capina, pintura da quadra esportiva, dos bancos de alvenaria e passagem de verniz nos brinquedos de madeira, colocação de redes no campinho de futebol e na quadra de vôlei, remoção de bancos quebrados, além de sinalização de trânsito nas ruas de entorno da praça. Nesta semana, a ações irão continuar na área visando o restabelecimento da iluminação pública e cuidados finais de pintura e alvenaria.

A conservação permanente que a Administração Municipal vem realizando nas áreas de lazer e convívio da cidade tem se tornado constantes e tem como objetivo a oferta de mais qualidade de vida e alternativas de diversão para os cidadãos. “O objetivo da iniciativa é zelar com carinho e compromisso pelos espaços públicos da nossa cidade, conforme determinação do prefeito Rodrigo Falsetti”, comentou o vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel.

Na semana passada, as equipes das pastas envolvidas no mutirão realizam os serviços nas Praças do Ypê I e Ypê II, na Zona Norte de Mogi Guaçu. Na primeira área pública foram executados os trabalhos de limpeza da praça, poda de árvores, roçagem de mato, reconstrução de calçadas, além de pintura de 24 bancos de madeira, seis jogos de mesas e dos canteiros de flores. A sinalização de solo também foi reforçada nas imediações.

Já na Praça do Ypê II, os mesmos serviços foram realizados principalmente na área onde será inaugurada a Areninha Esportiva do Ypê II. O novo espaço será entregue para a população no próximo sábado, 4 de fevereiro, às 10h. O espaço contará com campo de futebol society e uma quadra de basquete 3×3 equipados com iluminação de LED e arquibancada.