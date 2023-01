Renovias instala 748 antenas corta-pipa durante ação educativa para motociclistas

748 antenas corta-pipa foram instaladas pela Renovias durante a ação Na Rodovia, suas atitudes fazem a diferença! ocorrida nesta terça-feira, 17 de janeiro, das 8h às 12h, na Avenida Bandeirantes. A atividade educativa direcionada para os motociclistas foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança e contou com o apoio dos agentes de trânsito e guardas civis municipais de Mogi Guaçu. No município, são cerca de 35 mil motociclistas.

A antena corta-pipa é um dispositivo simples, sendo ele um bastão retrátil fixado no guidão da moto e, quando esticado, evita que as linhas cortantes entrem em contato com o tronco e o pescoço do motociclista. A ponta da antena é afiada tendo por função cortar a linha e eliminar o risco de acidentes. Além da instalação de antenas, a concessionária também distribuiu panfletos com informações para os motociclistas sobre consciência e atenção nas rodovias e com dicas para garantir uma viagem tranquila e segura.

O coordenador de operações da Renovias, Alberto Correia Junior, explicou que a concessionária promoveu a ação de instalação de antenas corta-pipa em motos como forma de prevenir acidentes no período de férias. “Nesta época, por conta das férias escolares, o risco de acidentes envolvendo linhas de pipa aumenta consideravelmente. Para evitar problemas, crianças e adultos que quiserem desfrutar da brincadeira devem procurar campos abertos e longe da movimentação de pessoas e veículos”, falou.

De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a utilização de antena corta-pipa é obrigatória para motociclistas que trabalham com moto frete. “Esse equipamento tem ação efetiva. A antena evita que os motociclistas sejam lesionados, mutilados ou até percam a vida”, frisou.

Segundo ele, a ação superou todas as expectativas. “Houve um engajamento muito grande por parte dos motociclistas de Mogi Guaçu. É muito bom saber que a Renovias, por meio desta atividade educativa, está ajudando a salvar vidas”, destacou.

Ciclistas

A próxima ação educativa a ser realizada por meio de parceria entre a Renovias e a Secretaria Municipal de Segurança será destinada para os ciclistas de Mogi Guaçu e região durante o evento esportivo Tour do Prado, no dia 29 de janeiro, um domingo, no Distrito de Martinho Prado Júnior. “Será uma ação pontual e exclusivamente para os ciclistas. A concessionária fará orientação de segurança aos ciclistas com panfletos educativos”, adiantou coordenador Alberto Correia Junior.