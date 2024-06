Município busca melhorar qualidade e eficiência com nova empresa de transporte público

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 7 de junho, o diretor operacional da SOU (Sistema de Ônibus Urbano), Marcelo Santana, além do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, secretários municipais e os representantes da Comissão Municipal de Fiscalização do Serviço de Transporte Coletivo Urbano, para enfatizar a importância da oferta de um sistema de transporte público de qualidade, com resolução aos problemas apontados pelos usuários ao longo dos últimos meses. A SOU assumiu os serviços no lugar na Expresso Fênix no último sábado, dia 1º de junho.

A nova empresa assumiu a partir de solicitação de transferência da concessão de serviços para a SOU, pertencente ao mesmo grupo. O pedido, previsto no contrato atual de concessão, foi analisado e validado pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. Com a anuência do Poder Público, a SOU assumirá integralmente os direitos e deveres formalizados no edital e no contrato vigente, dando continuidade na prestação do serviço.

“Somos abertos ao diálogo e queremos um transporte com qualidade para a nossa população. Mas preciso que vocês cumpram integralmente com suas responsabilidades, a fim de quem utiliza o transporte público seja mais bem acolhido”, cobrou o prefeito.

Os representantes da Comissão Municipal de Fiscalização do Serviço de Transporte Coletivo Urbano e da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM) aproveitaram a presença do diretor operacional da SOU para listar as principais reclamações dos usuários, como pontualidade, falta de ônibus em algumas linhas e manutenção frequente dos veículos. Recentemente, a Expresso Fênix foi multada pela Prefeitura por descumprimento do contrato.

De acordo com a Prefeitura, a tarifa segue sendo de R$ 5,40 e quem já têm direito à gratuidade seguirá com o benefício. No caso dos cartões, o crédito vai continuar valendo com a nova empresa. Caso seja necessário fazer um novo cartão, os passageiros serão avisados com antecedência e não vão perder os créditos remanescentes. Além da tarifa, as linhas e horários serão mantidos. A frota atual, de 23 ônibus, também seguirá em operação.

O novo contrato será fiscalizado pelo Setor de Transportes da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade e também pela Comissão Municipal de Fiscalização do Serviço de Transporte Coletivo Urbano. Relatórios com as reclamações dos usuários serão enviados à empresa regularmente, a fim de que os problemas possam ser sanados.

Além do cumprimento de viagens, a fiscalização também observa as condições do veículo, segurança, limpeza, dentre outros itens de atribuição da concessionária.