Mogi Guaçu vai receber filial da Empresa Tonetto & Trova Construção e Acabamento

O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel receberam nesta tarde os empresários Donizeti Aparecido Tonetto e João Carlos Fogalli, proprietários da Tonetto & Trova Construção e Acabamento. Eles confirmaram que Mogi Guaçu vai receber uma filial da empresa até o final deste mês.

Junto ao secretário de Habitação, Indústria e Comércio, Guilherme da Farmácia, os empresários contaram que compraram um prédio com 1.600m² de área, localizado na Avenida Bandeirantes, na Vila Pinheiros. “Nós ficamos muito felizes de saber que vocês escolheram Mogi Guaçu para investir, gerando oportunidades para o guaçuano. Ficamos otimistas quando novas empresas surgem e demonstram interesse e confiança em nossa cidade. Vocês estarão muito bem localizados e tenho certeza de que fizeram a melhor escolha”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Os empresários disseram que a filial de Mogi Guaçu será a quinta unidade da empresa e que estão animados com a chegada em solo guaçuano. “Surgiu essa oportunidade e optamos por expandir nosso negócio, escolhendo Mogi Guaçu pela grandeza que ela representa em toda a região”, ressaltou Fogalli.

Tonetto & Trova

Fundada em 1986 por José Trova e Donizeti Aparecido Tonetto, a Tonetto & Trova iniciou suas atividades em Araras, trabalhando apenas com materiais básicos. Com aceitação do mercado, em 2000 a loja foi ampliada para 700m² passando a trabalhar com materiais básicos até o acabamento.

Em 2014, a empresa inaugurou sua nova loja, um novo espaço 2.000m². Nos anos seguintes, instalaram unidades em Conchal, Limeira e em Artur Nogueira.