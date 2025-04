Prefeitura inicia ação de demolição e limpeza em área abandonada na Zona Sul

Uma força-tarefa entre as Secretarias Municipais foi organizada para o cumprimento da ação demolitória e limpeza de uma área com mais de seis mil metros quadrados no Jardim Itacolomy, na Zona Sul. Nesta segunda-feira, dia 31 de março, equipe da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) iniciou os trabalhos de limpeza no local. Na sequência, será feita a demolição das ruínas e o fechamento da área.

A ação está sendo realizada com autorização judicial após pedido da Secretaria de Assuntos Jurídicos. A área abandonada há mais de 30 anos fica localizada na Rua Osvaldo de Carvalho e pertence a Mogiana Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, que por diversas vezes foi notificada para efetuar a limpeza do local e a fazer o fechamento para evitar invasões, o que não ocorreu.

“Essa é uma demanda antiga dos moradores daquela região e diante da inércia do proprietário a Prefeitura vai executar a limpeza e o fechamento da área e todos os custos serão repassados para o proprietário”, comentou o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, ao informar que a área servia de abrigo para práticas criminosas, como o tráfico de drogas e a exploração sexual. “Trata-se de um Choque de Ordem”, ressaltou o vice-prefeito.

“A Secretaria de Assuntos Jurídicos entrou com ação de autorização judicial para fins de demolição e limpeza de imóvel ao entender a necessidade de uma ação urgente no local ainda mais neste período que o município está vivendo de epidemia de dengue, pois é um local propício para isso, além, é claro, da questão da segurança pública”, explicou o secretário jurídico João Valério Moniz Frango.

A força-tarefa da Prefeitura foi iniciada hoje com a poda de árvores nativas e a supressão das não nativas, além da limpeza da vegetação local. Depois, será feita a demolição dos prédios em ruínas, remoção de todo o material e, então, o fechamento da área com alambrado. A Guarda Civil Municipal vai acompanhar todo o trabalho, que deve se estender para os próximos dias.

Além das equipes da SAAMA, a força-tarefa vai envolver as Secretarias de Serviços Municipais, de Obras e Mobilidade, de Assistência Social, de Segurança e de Comunicação.