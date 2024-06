6ª Conferência Municipal da Cidade discute propostas para Mogi Guaçu

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU), realizou na quinta-feira, 6 de junho, a 6ª Conferência Municipal da Cidade. Com o tema Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social, o evento aconteceu no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo.

A Conferência contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e do secretário da SPDU, Eduardo Manfrin Schimidt. Também compareceram o representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de São Paulo (CREA-SP), Rodrigo Bucci Zorzetto, os vereadores Natalino Tony Silva e Adriano da Guarda, o Adriano Batatinha, além de autoridades, secretários municipais e público.

Rodrigo Falsetti destacou a importância da 6ª Conferência Municipal da Cidade, pois trata-se de um movimento para discutir coletivamente sobre temas para o desenvolvimento ordenado, justo e sustentável de Mogi Guaçu. “A partir de agora, começaremos a construir de mãos juntas as diferentes ideias, o futuro que desejamos para a nossa cidade. Por isso, temos trabalhado para enfrentar os diversos desafios característicos de municípios que cresceram rapidamente sem que tivessem, infelizmente, uma retaguarda pronta e eficiente por parte do Poder Público”, falou.

O chefe do Executivo lembrou que a última conferência na cidade foi realizada em 2013 e aproveitou para lembrar as melhorias de mobilidade e infraestrutura urbana que Mogi Guaçu recebeu nos últimos três anos e meio de sua gestão, como, por exemplo, a recuperação da malha viária de 150 ruas e avenidas, assim como as novas infraestrutura em quase 20 vias do município, assim como a regularização dos núcleos de moradias irregulares com apoio do Estado de São Paulo, em especial, à recente regularização dos lotes da Vila Esperança, em Martinho Prado.

“Além disso, colocamos em prática obras relevantes de mobilidade urbana, como a duplicação, a entrega da nova ponte e o prolongamento da Avenida Brasil e a entrega do primeiro sistema de monitoramento por câmeras de Mogi Guaçu. Esses eram projetos que pertenciam somente no discurso, mas que, ganharam vida em nosso governo”, falou.

O prefeito ressaltou ainda a entrega da primeira creche para os moradores da região do Jardim Guaçu Mirim, obra que ficou parada por mais de 10 anos, e que, agora, está pronta e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) dos Ypês, uma das obras inacabadas mais antigas do Estado de São Paulo, que teve o primeiro módulo finalizado no final do ano passado e já se encontra em pleno funcionamento. “Essa Conferência trata sobre isso. Do debate para solucionar as áreas de habitação, mobilidade, tecnologia, infraestrutura e sustentabilidade e de uma cidade que seja ativa em seus serviços, sendo cada vez melhor para o cidadão”, disse.

Conferência

A 6ª Conferência Municipal da Cidade teve o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de São Paulo (CREA-SP) e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA). O evento teve palestras e debates de questões fundamentais do desenvolvimento urbano divididos em cinco Eixos Temáticos: Urbanismo e Habitação; Infraestrutura e Mobilidade; Meio Ambiente e Mudanças Climáticas; Cidades Inteligentes; e Governança e Participação Social.

Durante o encontro, três palestras foram ministradas, sendo a primeira Sobre Habitação e Urbanismo + Cidades Inteligentes, com Wilson Levy e Carlos Leite. Depois, o tema apresentado foi Sobre Infraestrutura, com o engenheiro civil Abner Rodrigo Toledo Maria. E por último, a palestra Sobre Gestão de Riscos e Desastres: Uma Governança Estratégia Necessária dentro da Gestão Municipal e Regional, com o geólogo Ronaldo Malheiros Figueira.

Neste dia, também, foi feita a eleição dos Delegados e Delegadas que representarão Mogi Guaçu na Conferência Estadual. Foram eleitos 13 delegados e seus suplentes, conforme lista abaixo.

Poder Executivo Municipal (seis vagas)

1) Carlos Alberto Benedito Júnior

Secretaria de Obras e Mobilidade

Suplente

Eder Rafael de Castro Morgon

Secretaria de Obras e Mobilidade

2) Elzio Romualdo

Secretaria de Segurança Pública

Suplente

Carmelito Osorio Silveira

Secretaria de Segurança Pública

3) Josimar Araujo Borges Cerqueira

Secretaria de Tecnologia e Inovação

Suplente

Lara Marangoni Arraes

Secretaria de Assuntos Jurídicos

4) Eduardo Manfrin Schimidt

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Suplente

Marcos Roberto Firmino Junior

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

5) Ruben Coimbra Novaes

Gabinete do Prefeito

Suplente

Gabriel Revelim de Souza

Secretaria de Saúde

6) Thalita Alves Silva Ribeiro

Secretaria de Assistência Social

Suplente

Tamara Cristina Coloço Francisco Lopes

Secretaria do Esporte e Lazer

Movimentos Sociais e Populares (três vagas)

1) Ana Elizabete Filomeno

ACAG (Associação Cultural Afro Guaçuana)

Suplente

Wilmara Santos

ACAG (Associação Cultural Afro Guaçuana)

2) Adriano Aparecido da Mata

CONSEG (Conselho de Segurança Estadual

Suplente

Ana Flávia Camargo Barbosa Chiorato

CONSEG (Conselho de Segurança Estadual)

3) Fernanda Marques Lima Vendramini

ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu)

Suplente

Adenilson Júnior dos Reis

ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu)

Entidades de Trabalhadores (uma vaga)

Solange Aparecida de Castro Silva

SECMG (Sindicato dos Empregados no Comércio de Mogi Guaçu)

Suplente

Erika Cristiane Delalibera Lopes

SECMG (Sindicato dos Empregados no Comércio de Mogi Guaçu)

Entidades Empresariais (uma vaga)

André Passos Bueno

Empresário

Suplente

Moacyr Herbert Cussolim

Empresário

Entidades Profissionais, Acadêmicas e de Pesquisa (uma vaga)

Luciene Bonelli Pasqua

OAB Mogi Guaçu

Suplente

Mario Roberto Adorno Filho

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mogi Guaçu

Organizações não Governamentais (uma vaga)

Tainá Ângela Vedovello Bimbati

Instituto de Fomento à Sustentabilidade e Responsabilidade Social e Ambiental (AMBIENTA)

Suplente

Maria Beatriz Vedovello Bimbati

Associação Cooper 3RS