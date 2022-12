Motociclista se envolve em acidente com dois veículos na Estrada da Cachoeira

No início da noite desta quinta-feira (22) um motociclista teve ferimentos pelo corpo após um acidente que envolveu dois carros e uma moto na Vicinal Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, na estrada da Cachoeira, em Mogi Mirim, próximo ao Restaurante Cachoeira e divisa com Mogi Guaçu.

Segundo informações apuradas no local, um Ford Ká e um Hiunday/Creta seguiam na mesma direção – sentido Mogi Mirim – e a moto Yamaha/MT-03 estava no contra fluxo da via (Mogi Mirim/Mogi Guaçu).

De repente, o motorista do Ká fez uma conversão à esquerda para acessar uma estrada de terra e não percebeu a presença da moto, quando houve a colisão.

Na tentativa de evitar a batida, o motociclista desviou, mas colidiu contra a lateral dos dois carros e, por causa do impacto, ele foi arremessado ao solo numa distância de cerca de 50 metros do local do acidente e apresentou uma fratura em joelho direito.

Os Bombeiros Civis Municipais atenderam a vítima e a conduziu para atendimento médico na Santa Casa com apoio do Resgate do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu.

A Força Tática da Polícia Militar atendeu a ocorrência.

Fotos: Rodrigo Fernandes (MGA)