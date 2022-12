CDHU divulga lista com os nomes das pessoas beneficiadas pelo sorteio das 31 casas no Jardim Araucária

Nesta semana, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) realizou o sorteio eletrônico de classificação dos beneficiários inscritos para a aquisição das 31 casas que estão em construção no Jardim Araucária. Nesta fase, 31 moradias com 47,87m² de área útil estão sendo construídas. (A lista com os nomes dos contemplados encontra-se no final do texto).

O sorteio, realizado de forma on-line na sede da Companhia, em São Paulo, definiu os contemplados e a ordem de classificação dos inscritos com renda familiar acima de cinco até 10 salários mínimos, dos idosos, das pessoas com deficiência, dos indivíduos sós e demanda geral. A lista completa com os nomes dos contemplados e suplentes encontra-se no link: www.cdhu.sp.gov.br.

É importante destacar que a construção das 31 casas no Jardim Araucária é de responsabilidade da CDHU, assim como todo o processo de inscrição e sorteio das moradias sem interferências da Prefeitura de Mogi Guaçu, que participou da iniciativa apenas por meio da doação de terrenos para execução do projeto.

Ao todo, foram 11.046 inscritos para as 31 casas. O sorteio público definiu os titulares e os suplentes para aquisição das moradias. Do total de unidades, três foram destinadas para pessoas com deficiência, duas para idosos, duas para policiais ou agentes penitenciários e uma para indivíduos que moram sozinhos. Quatro moradias foram destinadas para famílias com renda de cinco até 10 salários mínimos. As demais unidades, ou seja, 19 foram sorteadas entre a população em geral inscrita, com renda de até cinco salários mínimos.

Lista dos beneficiários

Deficientes

Paula Andreia Moretto

Ireni dos Santos Pereira

Cristiane Aparecida Silveira e Souza

Idosos

Luis Antonio Risso

Leonete de Lima

Indivíduo só

Jose Luis de Araujo

Policiais ou Agentes Penitenciários

Erica Cristina da Lavra Camatari Cyrillo

Deimon Farias

População geral (1 a 5 salários mínimos)

Wendel Nonato Ambrosio

Hiago Hudson Conde Vieira

Brenda Cristina do Carmo Xavier

Edmar Rodrigues do Nascimento

Larissa Samara Siqueira Magri

Valdineia Aparecida Pereira

Camila Kaeiko Morimoto

Juliane da Silva Aguiar

Ana Carolina Silverio de Souza

Lucas Renan da Silva

Kleber Roberto Mariano

Tainara Magalhaes Fernandes

Laryane Zanaga Almeida Alves

Bruna Franciele Valdevino Godencio

Caio Henrique do Prado Corsi

Rubens de Oliveira Cavalcante

João Batista Morais Basto

Gilberto Henrique Cardoso

Emily Julia Rodrigues

População geral (5 a 10 salários mínimos)

Marcelo Esteves Volpe

Ana Paula Rodrigues

Gabriel Pires Barboza

Sergio Everton de Oliveira