Mogi Guaçu vai sediar a II Oficina Regional sobre Vigilância Sanitária

Mogi Guaçu vai sediar a II Oficina Regional de Fortalecimento das Ações e Serviços Públicos em Saúde da Vigilância Sanitária. O evento será na quinta-feira, dia 26 de setembro, das 8h às 17h, no Comfort Hotel, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH. As oficinas acontecerão por todo o país, tendo como objetivo promover a integralidade e a padronização nos procedimentos e ações sobre Vigilância Sanitária (Visa). O tema do encontro será Fortalecendo nossa missão, resgatando nosso proposito e planejando o futuro.

O encontro é organizado pelo Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de São Paulo, em parceria com o Grupo de Vigilância Sanitária de São João da Boa Vista, o Departamento Regional de Saúde (DRS XIV) e as Vigilâncias Sanitárias Municipais de São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Mogi Guaçu, além do Conselho de Secretários e Secretarias Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS).

A coordenadora da Visa de Mogi Guaçu, Otacília Machado de Oliveira Souza, explicou que o evento será fechado e exclusivamente para os profissionais e representantes das Secretarias de Saúde que atuam na área de Vigilância Sanitária. “A finalidade é promover junto aos municípios, oficinas de adoção de instrumentos e procedimentos para melhoria da gestão, do planejamento e execução dos serviços e ações sanitárias no âmbito do Sistema Nacional Vigilância Sanitária”, disse.

Deste modo, a oficina pretende encontrar formas mais eficazes de atender necessidades regionais. “Buscamos o avanço da organização e atuando com a priorização pela gestão das ações de Vigilância Sanitária fundamentadas nos conceitos e requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e no Gerenciamento do Risco Sanitário”, destacou.

Segundo ela, a oficina trará uma oportunidade significativa para a troca de experiências e o fortalecimento dos instrumentos de ações e procedimentos entre os municípios. “O foco será no desenvolvimento de iniciativas integradas e qualificadas que assegurem a excelência dos serviços de Vigilância Sanitária prestados”, mencionou.

O evento contará com a participação de representantes das Vigilâncias Sanitárias e Secretarias de Saúde de diversos municípios da região. “Somente juntos conseguiremos o aprimoramento das estratégias de gestão, fiscalização e ações sanitárias que visam à promoção da saúde e à segurança sanitária da população”, finalizou.