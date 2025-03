Atendimento na UBS da Zona Norte (Jardim Novo I) é normalizado após melhorias

Nesta segunda-feira, 24 de março, com novo telhado e também nova pintura interna e externa do prédio, os moradores da região da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Zona Norte – Prefeito Orlando Chiarelli-, no Jardim Novo I, voltaram a ser atendidos normalmente na sede do postinho.

As consultas médicas de clínico geral e de pediatria, assim como os procedimentos de vacinação já ocorrem na unidade de saúde, que fica localizada na Avenida José Ferreira de Campos, nº 4, no Jardim Novo I.

Durante o mês de fevereiro, o telhado da unidade teve que passar por reforma por conta dos danos sofridos após uma forte chuva ocorrida em dezembro de 2024. A obra durou 30 dias.

Entre os serviços realizados estão a instalação do rufo e contra rufo (peças de junção entre o telhado e o muro) e a pintura da estrutura de segurança na borda da edificação, que se estendeu por toda a extensão do prédio. Também foi feita a troca de telhas, da estrutura do telhado e de instalação de calhas, além da nova pintura interna e externa da unidade.