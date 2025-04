Campanha Adote um Pet já conquistou novo lar para dois animais

A campanha Adote um Pet já conquistou novo lar para dois cães que estavam à procura de carinho e proteção de uma família. O número de animais abandonados na cidade tem aumentado e, com o objetivo de mudar esse cenário, a campanha foi criada, há duas semanas, pela Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal (BEA).

O perfil dos animais disponíveis para a adoção no município vem sendo divulgado pela Secretaria de Comunicação no site e redes sociais (Facebook e Instagram) da Prefeitura. Além dos que já foram adotados, outros 13 pets esperam por um lar, sendo 10 cães e três filhotes de gatos, na sede da BEA, que fica localizada na Rua Afonso Pessine, 36, no Imóvel Pedregulhal.

E, além destes, há ainda 150 pets, entre cães e gatos, para a adoção na Unidade de Atendimento e Apoio Operacional Dr. Lellis Rodrigues Pompeo – antigo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no Jardim Alvorada, órgão de responsabilidade da Secretaria de Bem-Estar e Defesa Animal.

Adoção

O titular da Pasta, Claudiney da Silveira Rodrigues, o Ney, comentou que é preciso preparar a moradia para receber o novo habitante. “Para a adoção é importante que seja um lar seguro e sem rotas de fuga, pois a rua pode ser um lugar muito perigoso para os animais”, disse.

Além disso, uma verificação é feita na residência, assim como o adotante passa por uma entrevista. “Em Mogi Guaçu, o animal só é entregue após a visita da equipe da BEA para as famílias que pretendem realizar a adoção e para certificarmos sobre a segurança das casas para que os animais não fujam para a rua”, frisou.

Todos os animais que se encontram disponíveis para adoção possuem carteira de vacinação atualizada para o controle de doenças, parasitas e verminoses e todos estão castrados e chipados (com identificação).

Como adotar

Os interessados em adotar um pet devem entrar em contato com Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal pelo telefone (19) 38517660 ou com Unidade de Atendimento e Apoio Operacional Dr. Lellis Rodrigues Pompeo pelo número (19) 3851.7727. Informações sobre os animais estão disponíveis nas redes sociais da Prefeitura.