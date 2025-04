Nebulização veicular continua nesta semana em mais bairros da Zona Norte

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove mais uma etapa do ciclo de nebulização veicular na Zona Norte de Mogi Guaçu. Nesta semana, a ação vai passar pelas áreas de abrangência dos Jardim da Lagoa e Jardim Santana, além de parte dos bairros da Vila São Carlos e Jardim Murilo.

É importante informar que a nebulização veicular, que consiste na aplicação de inseticida por meio de um aparelho acoplado a um carro, tem como objetivo combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O produto atinge as residências, eliminando o mosquito adulto e, por isso, para ter eficiência, é necessário que os moradores mantenham portas e janelas abertas.

“A estratégia é uma entre as que vem sendo realizadas pelas nossas equipes no combate à dengue na cidade, incluindo também a nebulização costal e o trabalho intensivo que os agentes de saúde realizam de visitas domiciliares de orientação e mobilização da comunidade na luta pela eliminação dos focos do mosquito”, disse a bióloga da Vigilância Ambiental, Cristiana Folchetti Monteiro Ferraz.

Precaução

A Prefeitura de Mogi Guaçu faz um alerta para a população, pois é imprescindível o comprometimento da comunidade no combate à dengue. Para isso, os cidadãos devem manter todos os cantos das residências livres de locais propícios à proliferação do mosquito e é de suma importância a participação da população no combate ao mosquito.