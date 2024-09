Homem morre atropelado por trem na região do Jardim Ype V

Um fato trágico aconteceu nesta quarta-feira (18), onde um homem foi atropelada por um trem perto da Rodovia SP 342, região do Jardim Ype V. Segundo informações, até agora, a vítima ainda não foi identificada.

As causas do atropelamento estão sendo investigadas. A Polícia Civil está trabalhando para descobrir o que aconteceu e identificar a vítima o mais rápido possível. Investigadores já estiveram no local para ajudar nas apurações. O maquinista informou que viu o momento em que o homem invadiu a linha férrea, ele acionou os sinais sonoros, como o homem não saiu do lugar, eles acionou os freios, mas não houve tempo para evitar o atropelamento.

A vítima tinha aproximadamente 40 anos, trajava shorts e camisa azul. O corpo foi removido para o IML Campinas e aguarda por identificação.