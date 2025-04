Franco Montoro realiza cadastro reserva para vaga temporária de bibliotecário

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) realiza até o próximo domingo, 6 de abril, inscrições para o processo seletivo simplificado de candidatos ao provimento, em caráter emergencial e temporário, de emprego público para bibliotecário.

O edital completo sobre o processo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município, que foi publicado no último sábado, 29 de março, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjMxMDIz, entre as página 75 e 78.

O cadastramento será feito somente de forma online pelo site da instituição no link: www.francomontoro.com.br. A inscrição é isenta de taxas. Para se inscrever, o candidato tem que ser graduado em Biblioteconomia e possuir o registro junto ao Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB).

A Franco Montoro disponibilizará, inicialmente, uma vaga com salário de R$ R$ 2.710,91 para 180 horas/mensais.