Médicos da atenção básica participam de capacitação com o tema medicações que reduzem hospitalização e mortalidade

Na tarde desta quarta-feira, dia 24 de abril, um grupo de médicos da rede municipal de Saúde de Mogi Guaçu participou de uma capacitação promovida no Centro Guaçuano de Educação Profissional (CEGEP), no Imóvel Pedregulhal. Cerca de 25 médicos da atenção básica participaram do curso, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Os médicos foram reunidos para uma capacitação com o tema: O amplo acesso no SUS às medicações que reduzem a hospitalização a mortalidade. Um dos assuntos abordados, por exemplo, foi sobre o tratamento do diabetes tipo 2. A iniciativa visa aprimorar o atendimento aos pacientes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O médico João Paulo Iazigi, do Hospital Dr. Mário Gatti, de Campinas, foi o palestrante e falou sobre as medicações que alteram a mortalidade ou a evolução dos casos. Outro grupo de médicos da atenção básica participou da mesma capacitação, mas há cerca de uma semana. Outros temas farão parte de novas capacitações para os médicos, como doença renal crônica e insuficiência cardíaca.

“O objetivo é preparar nossos profissionais para melhor gerenciar essa condição de saúde entre os membros da nossa comunidade. Destacamos a importância da atenção básica através do olhar sensível e capacitado dos médicos para detectar sinais e sintomas dos pacientes para o diagnóstico precoce da doença. Outros temas também serão abordados durante as capacitações que serão promovidas”, comentou Kelly Cristina Camilotti Cavalheiro, secretária de Saúde.