Renovias investe em nova frota de veículos de resgate

A Renovias está renovando toda sua frota de veículos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Foram adquiridas 9 novas ambulâncias, modelo 2024, com tecnologia Euro 6, que possui um sistema catalizador preparado para a redução da liberação de monóxido de carbono na atmosfera.

“Uma frota nova é essencial para a performance das equipes de atendimento. Além da economia com os custos de manutenção, os veículos novos garantem excelência no atendimento ao cliente e menor impacto ao Meio Ambiente”, pontuou o supervisor de manutenção de frota, Alex Sandro Ferreira.

As novas viaturas foram equipadas para transportar até duas vítimas de forma segura, em uma maca e em uma prancha. Com esse investimento, a equipe de APH poderá garantir excelência no atendimento, prestando um socorro ainda mais rápido e de qualidade.

“As novas ambulâncias têm um layout interno adequado para que a equipe possa trabalhar em segurança. O compartimento para guardar os equipamentos é mais espaçoso, o posicionamento dos cones foi pensado para garantir maior mobilidade dos socorristas, houve uma mudança do sistema de acionamento do giroflex tornando este acionamento mais prático e acessível, dentre outras melhorias”, listou o supervisor de APH, Wellington Luiz de Freitas.

Os veículos novos também estão equipados com dutos de ar-condicionado, não só na cabine, mas na parte traseira, onde ficam as vítimas. Todos os materiais utilizados atendem ainda ao requisito de ergonomia, para preservar a saúde e o bem-estar dos socorristas. Hoje, a equipe de Atendimento Pré-Hospitalar da Renovias é composta por mais de 70 profissionais, entre médicos, enfermeiros e socorristas.

INVESTIMENTO

Desde o ano passado, a frota da Renovias vem sendo substituída por modelos mais novos e de alta performance. Em setembro de 2023, a concessionária adquiriu um guincho leve e um caminhão de apreensão de animais. Além das 9 ambulâncias recém-adquiridas, para este ano, ainda está prevista a aquisição de 3 novos guinchos pesados, 2 guinchos leves e 3 caminhões-pipa para combate a incêndio.