Marcelo surpreende ao revelar a camisa mais especial de sua coleção

Surpreendentemente, esta camisa não pertencia a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldo Nazário ou Ronaldinho. Sem hesitar, o jogador com mais vitórias na história do Real Madrid reconheceu publicamente que a camisa que mais queria trocar era a do lendário Francesco Totti.

A conversa mais original

“Fiz várias mudanças (camisas). Quando a lenda do Real Madrid visitou o programa El Hormiguero, ele disse: “A que mais me impressiona é a de (Francesco) Totti, de Roma; depois assinou por mim.

Luka Modric e Marcelo têm o mesmo ponto de vista. O vencedor do pódio da Copa do Mundo de 2022 da Croácia, um mágico, afirmou que a camisa do capitão da AS Roma era o uniforme mais exclusivo que ele já havia conquistado. Não há como negar que o lendário Francesco Totti é muito respeitado no Real Madrid.