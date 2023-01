247 vagas de EMPREGO são divulgadas pelo PAT Mogi Guaçu

247 vagas distribuídas em 56 ocupações

1. AÇOUGUEIRO: Executar tarefas relacionadas ao setor de açougue, tais como: Cortes especiais, verificação das datas de validade, qualidade das mercadorias, peso e conferência da etiqueta de preço se está de acordo com o registro. Verificar as condições das câmaras frigoríficas, observando a higiene, limpeza, organização e disponibilidade de espaço para novas mercadorias. Executar demais atividades pertinentes a função. Escala de trabalho 6×1. Ensino médio completo.

2. ALMOXARIFE: Trabalhar no almoxarifado, ramo de peças e funilaria. Controlar estoque, reposição. Possuir conhecimento em informática, planilhas. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

3. ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS: Vaga para trabalhar em Cosmópolis. Necessário 03 anos de experiência na área de Recursos Humanos, remuneração e ou orçamento, indicadores. Desejável bom conhecimento em análise estatística e relatórios de resultados, sistema Senior, Prophix e Power Bi. Ensino superior completo em Administração ou Áreas Correlatas.

4. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Efetuar emissão de notas fiscais, controle de estoque de mercadorias, venda balcão, organização da loja, atendimento à clientes, entre outras atividades pertinentes a função. Ser comunicativo e proativo. Idade acima de 30 anos. Necessário experiência na função, preferencialmente com carta de referência. Vaga feminina. Ensino médio completo.

5. ASSISTENTE DE COMPRAS: Importante ser dinâmico, possuir técnica e desenvoltura em negociação (comprar desde o uso e consumo, matéria prima e embalagens). Experiência como comprador. Vaga feminina. Ensino superior completo. Vaga feminina. CNH: A ou B

6. AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Home care pertinente a assistência de enfermagem ao cliente internado ou no domicílio. Paciente de baixa, média e alta complexidade, tais como: banho de leito, aspiração de TQT e VAS, cuidados com SNE, GTT, SVD, curativos, administração de medicamentos e de 02 prescritos, inalo terapia, mudança de decúbito, relatório de enfermagem. Verificar SSVV, cuidados e controles gerais da enfermagem. Com ou sem experiência. Empresa oferece treinamento e suporte técnico. Possuir Coren ativo. Ensino médio completo com Técnico em Enfermagem. Plantão 12×36.

7. AUXILIAR DE FERRAMENTARIA: Trabalhar na confecção de ferramentas, peças e dispositivos especiais. Presta assistência técnica e executa reparos de peças e serviços em geral de ajustagem. Opera máquina de usinagem, torno, fresa, policorte, politriz, solda Mig e Tig. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

8. AUXILIAR DE FERRAMENTARIA: Necessário ter experiência em ajustagem de limas, lixadeira, esmirilhadeira, furadeira manual de bancada, martelo, machos, cossinetes, montagem e desmontagem de dispositivos. Solda mig e eletrodo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

9. AUXILIAR DE INSPEÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade em peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas, pacote Office. Desejável curso na área. Empregador aceita candidato já aposentado desde que possua os requisitos citados. Vaga masculina. Ensino médio completo.

10. AUXILIAR DE LIMPEZA: Executar lavagem de pisos, azulejos, escadas e outros ambientes, realizar a limpeza de todas as áreas da loja, lavar vidros e limpar móveis e equipamentos. Vaga feminina. Até 40 anos de idade. Ensino fundamental completo.

11. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Experiência em produção chão de fábrica, conhecimento em manuseio de máquinas e equipamentos, conhecimento em peso e medida. Ter um meio de transporte para ir até empresa. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A ou B

12. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Possuir breve noção em produção. Trabalhar no ramo de plásticos. Ensino fundamental completo.

13. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Atuar na movimentação de produtos, dentre outras atividades pertinentes a função, serviço pesado. Possuir disponibilidade para turno, quando necessário.

14. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO RAMO DE MADEIRA: Auxiliar na produção de produtos, manutenção e operação de máquinas, distribuição e abastecimento de mercadorias. Será responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho. Necessário experiência na função comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. Ensino médio completo.

15. AUXILIAR DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar na manutenção corretiva e preventiva de aparelhos de ar condicionado, geladeiras, chillers e equipamentos de refrigeração. Auxiliar na instalação de equipamentos de refrigeração, ventilação e climatização. Realizar atividades de acordo com as normas de segurança e qualidade. Coletar dados para realização de orçamentos e serviços. Vaga masculina. Ensino médio completo.

16. AUXILIAR DE TESOURARIA: Possuir conhecimento em fechamento de caixa, recebimento, atendimento ao público. Ter 02 anos de experiência na função. Ensino médio completo.

17. AUXILIAR DE TRÁFEGO: Vaga para cidade de Mogi Mirim. Assistente de tráfego ramo de transporte, ter pacote office básico. Experiência na função. Ensino médio completo. CNH: D

18. COSTUREIRA EM GERAL: Necessário conhecimento em costura e como trabalhar com máquina reta, overloque e galoneira. Ensino fundamental completo.

19. CUIDADOR EM SAÚDE: Acompanhar acolhidos em consultas médicas, orientação de cuidados com a higiene pessoal dos acolhidos, desenvolver atividades de rotina com os acolhidos. Possuir curso de cuidador será um diferencial. O público atendido são pessoas em situação de rua. Possuir disponibilidade de horário (trabalho 12×36). Ensino médio completo. CNH: B.

20. DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO JUNIOR: Elaboração de desenhos mecânicos 3D, bem como sua alteração, utilizando instrumentos e ferramentas típicas da área, visando a melhoria das características mecânicas, de acordo com normas e especificações técnicas, considerando os meios existentes de manufatura. Conhecimento de meios e métodos de produção mecânica. Habilidade para pesquisar peças, componentes e serviços de manufatura mecânica na internet. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

21. ELETRICISTA AUTOMOTIVO: Executar as atividades pertinentes a elétrica automotiva em geral. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

22. ENCARREGADO DE OBRAS: Acompanhamento de obras civis de manutenção industrial. Necessária experiência com obras de concreto, bases, pisos e estruturas de concreto. Coordenar e orientar equipes. Acompanhar serviços de terceiros. Desejável possuir experiência dentro de fábricas. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

23. ENFERMEIRO: Home care pertinente a assistência de enfermagem ao cliente internado ou no domicílio. Paciente de baixa, média e alta complexidade, tais como: banho de leito, aspiração de TQT e VAS, cuidados com SNE, GTT, SVD, curativos, administração de medicamentos e de 02 prescritos, inalo terapia, mudança de decúbito, relatório de enfermagem. Verificar SSVV, cuidados e controles gerais da enfermagem. Com ou sem experiência. Empresa oferece treinamento e suporte técnico. Possuir Coren ativo. Ensino Superior Completo em Enfermagem. Plantão 12×36.

24. FARMACÊUTICO: Profissional responsável técnico, obrigatório possuir registro no conselho (CRF). Ensino superior em Farmácia.

25. FARMACÊUTICO DE MANIPULAÇÃO: Realizar todas as atividades pertinentes a função. Atendimento ao público. Necessária experiência na função. Ensino superior completo em farmácia.

26. LAVADOR DE CARROS: Efetuará limpeza interna e externa de veículos, máquinas e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Idade de 30 a 65 anos. Pode ser aposentado. Vaga feminina. Escolaridade indiferente.

27. LAVADOR DE CARROS: Efetuará limpeza interna e externa de veículos, máquinas e equipamentos da empresa, assim como remover resíduos. Idade de 30 a 65 anos. Pode ser aposentado. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

28. LÍDER DE REPOSIÇÃO: Organiza e Supervisiona a rotina dos repositores, exposição e reposição de mercadorias em gôndola, organização em layout, precificação, organização, limpeza, e conservação das prateleiras, organização do estoque, controle de validade e lotes de mercadorias, identificação de produtos, dentre outras atividades correlatas e inerentes ao cargo de acordo com orientação e solicitação do superior imediato. Ensino médio completo.

29. MARCENEIRO: Possuir conhecimentos em marcenaria, uso de serra tico-tico e serra de bancada. Conhecimento em medidas, em materiais básicos de marcenaria, pinadora, furadeira, parafusadeira. Vaga masculina. Ensino médio completo.

30. MECÂNICO DE AUTOMÓVEL: Necessário conhecimento em suspensão e mecânica base de veículos leves. Experiência comprovada em carteira ou carta de referência com 12 meses na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB

31. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar manutenção corretiva e preventiva em aparelho de ar condicionado, geladeira, chillers e equipamentos de refrigeração. Instalar equipamentos de refrigeração, ventilação e climatização. Realizar atividades de acordo com as normas de segurança e qualidade. Coletar dados para realização de orçamentos e serviços. Necessário possuir curso específico na área, ter NR-10 ou NR-35. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B

32. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL: Efetuar manutenção preventiva e corretiva em máquinas. Necessário conhecimento em leitura e interpretação de desenho mecânico e metrologia. Possuir disponibilidade de horário para turnos. Vaga masculina. Ensino médio completo.

33. MECÂNICO DIESEL: Necessário conhecimento em mecânica diesel, montagem, entre outras atividades pertinentes a função. Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C

34. MOTORISTA CARRETEIRO: Necessária experiência como motorista carreteiro. Ensino fundamental completo. CNH: E.

35. MOTORISTA DE ÔNIBUS: Realizar o transporte de pessoas, fazer inspeção das condições do veículo, tais como: elétrica, mecânica, pneus, abastecimento. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser uma pessoa atenta e cuidadosa. Escolaridade indiferente. CNH: D

36. MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO: Necessária experiência na função, possuir curso de transporte coletivo de passageiros válido e disponibilidade de horário. Ensino fundamental completo. CNH: D

37. MOTORISTA DE VAN: Realizar o transporte de pessoas, fazer inspeção das condições do veículo: tais como: Elétrica, mecânica, pneus, abastecimento. Ter conhecimento das leis de trânsito, rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser uma pessoa atenta e cuidadosa. Escolaridade indiferente. CNH: D

38. MOTORISTA OPERADOR DE GUINDASTE: Necessária experiência na função e saber operar guindaste. Escolaridade indiferente. CNH: D ou E.

39. MOTORISTA OPERADOR DE MUNK: Necessária experiência na função e saber operar munk. Escolaridade indiferente. CNH: D ou E.

40. OPERADOR DE EMPILHADEIRA: Operar empilhadeira, carga e descarga, manuseio de materiais, noção de estoque, sistema fifo. Ter o curso de operador de empilhadeira. Trabalhar em turnos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

41. OPERADOR DE TORNO CNC: Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional, programação, preparação e operação de torno CNC. Domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Experiência de 03 meses na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

42. PEIXEIRO: Atuar no planejamento das atividades do setor, atendimento ao cliente, entre outras atividades pertinentes a função. Possuir disponibilidade de horário.

43. REPOSITOR DE MERCADORIAS: Repor as mercadorias do setor de perecíveis (congelados, resfriados, embutidos, laticínios). Efetuar a conferência das mercadorias quanto sua condição, data de validade, preços e demais informações das mercadorias a fim de melhor atender aos clientes. Executar demais atividades oriundas a função. Escala de trabalho 6×1. Ensino médio completo.

44. SERRALHEIRO: Necessária experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

45. SERRALHEIRO: Confecciona, repara e instala peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco. Faz o recorte, modela e trabalha barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

46. SERRALHEIRO: Necessário que possua experiência na função. Trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais atividades inerentes a função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B

47. SOLDADOR TIG: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função como soldador TIG. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

48. SUPERVISOR ECOMMERCE: Responsável pelo processo de vendas online e pela gestão de marketing digital, gestão de equipe de call center, gestão de indicadores de performance. Conhecimento em design. Experiência em técnicas de SEM, SEO; UX, CRM e Remarketing. Experiência em projetos web. Desejável experiência na plataforma Magento. Ensino Superior completo em Administração , Marketing, Publicidade ou área correlata.

49. TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Home care pertinente a assistência de enfermagem ao cliente internado ou no domicílio. Paciente de baixa, média e alta complexidade, tais como: banho de leito, aspiração de TQT e VAS, cuidados com SNE, GTT, SVD, curativos, administração de medicamentos e de 02 prescritos, inalo terapia, mudança de decúbito, relatório de enfermagem. Verificar SSVV, cuidados e controles gerais da enfermagem. Com ou sem experiência. Empresa oferece treinamento e suporte técnico. Possuir Coren ativo. Ensino médio completo com Técnico em Enfermagem. Plantão 12×36.

50. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE MÁQUINAS: Vaga para trabalhar em Amparo. Curso técnico em elétrica ou eletrotécnica, conhecimentos em componentes e comandos elétricos, inversores de frequência e soft start. Noções de ferramentas de tratativas de quebras (aqf/facão/Ishikawa). Conhecimento em pacote office e sap, metodologia intermediária em pilar mp. Ensino médio completo com Técnico em Elétrica/Eletrotécnica. CNH: AB

51. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: Verificar hardwares de computadores, instalar e configurar softwares e funções adequadas de acordo com especificações. Desenvolver e manter redes locais de modo a otimizar o desempenho, garantir segurança e privacidade de redes e sistemas de computadores. Fornecer treinamento e orientações aos usuários, organizar e programar atualizações e manutenções. Ensino médio completo.

52. TÉCNICO MECÂNICO DE MÁQUINAS: Vaga para trabalhar em Amparo. Conhecimento de metrologia, pneumática, válvulas, bombas e atuadores. Noções em desenho técnico, noções de ferramentas de tratativas de quebras (aqf/facão/Ishikawa). Ensino médio completo e curso técnico em mecânica. CNH: AB

53. TRATORISTA FLORESTAL: Necessário experiencia comprovada como tratorista e certificação, horário de trabalho turno revezamento 6×4.

54. VENDEDOR DE SERVIÇOS: Vendedor externo de energia solar (fotovoltaicos). Ter veículo próprio de preferência moto, conhecimentos de informática, ser comunicativo, experiência em vendas externas, e com energia solar será um diferencial. Atender Mogi Guaçu e Região. Empresa oferece ajuda de custo. Ensino médio completo. CNH: AB

55. VENDEDOR INTERNO: Experiência na função. Efetuar atendimento direto ao cliente, promover venda de mercadorias, recebimento de valores e demais atividades pertinentes a função. Ser proativo e comunicativo. Vaga feminina. Ensino médio completo.

56. VENDEDOR INTERNO: Necessário conhecimento básico em informática. Ser proativa e organizada. Possuir de 30 a 40 anos. Vaga feminina. Ensino médio completo.

