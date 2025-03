Dengue: Oito bairros recebem nebulização veicular

Nesta semana, mais oito bairros da Zona Norte de Mogi Guaçu receberam o serviço de nebulização veicular: Monte Líbano, Boa Esperança e São Martinho, além dos Ypês I, VI, VII e Pinheiro e parte da Vila Leila. A nebulização veicular, que consiste na aplicação de inseticida por meio de um aparelho acoplado a um carro, tem o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

A bióloga da Vigilância Ambiental, Cristiana Folchetti Monteiro Ferraz, contou que o trabalho de combate à dengue na cidade tem sido contínuo pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde. “Diversas ações estão sendo colocadas em prática com o objetivo de eliminar os criadouros do Aedes aegypti e, por isso, nós estamos priorizando todas as áreas de maior incidência da doença. É um trabalho que vem sendo feito por regiões e que tem dado resultado”, disse.

A partir da próxima segunda-feira, 24 de março, está confirmada a nebulização veicular em mais seis bairros da cidade: Jardim Santo André, Nova Guaçu, Carmen Lydya, Jardim Cruzeiro, parte do Jardim Santo Antonio e da Vila São Carlos, além da finalização de outra parte da Vila Leila. “Em alguns desses bairros já fizemos uma parte e, agora, iremos complementar o restante. Já em outros quatro bairros começaremos na semana que vem e terminaremos o trabalho na outra semana seguinte”, explicou.

Além disso, os agentes de saúde realizam um trabalho intensivo de visitas domiciliares de orientação e mobilização da comunidade na luta pela eliminação dos focos do mosquito. “Também temos feito o trabalho de limpeza das áreas públicas e, inclusive, de imóveis particulares, que estão sendo vistoriados e os proprietários multados”, destacou.

Precaução

A Prefeitura de Mogi Guaçu faz um alerta para a população, pois é imprescindível o comprometimento da comunidade no combate à dengue. Para isso, os cidadãos devem manter todos os cantos das residências livres de locais propícios à proliferação do mosquito e é de suma importância a participação da população no combate ao mosquito.

“A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, eliminando água parada que pode se tornar possível criadouro, como em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas”, finalizou a bióloga.