Defesa Civil e Secretarias Municipais apoiam Simulado de Evacuação que será realizado no dia 24 de outubro pela AES Brasil

Uma reunião foi realizada na manhã desta quarta-feira, dia 16 de outubro, na sede do Cegep (Centro Guaçuano de Educação Profissional), para detalhar como será feito o Simulado de Evacuação da Zona de Autossalvamento (ZAS) da Barragem de Mogi Guaçu. O simulado está agendando para o dia 24 de outubro, a partir das 9h.

A reunião foi idealizada pela AES Brasil, responsável pela barragem, e pela Geometrisa, empresa especializada em Segurança de Barragens, e contou com a colaboração da equipe da Defesa Civil de Mogi Guaçu. Representantes das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Serviços Municipais, Assistência Social, Segurança, Comunicação e Meio Ambiente também participaram, assim como da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e SAMU.

O Simulado de Evacuação é a última etapa do Plano de Ação de Emergência. Nele, a população vai aprender como chegar a um lugar seguro, ou seja, nos pontos de encontros instalados pela cidade. Em Mogi Guaçu, são 15 pontos de encontro e, em Mogi Mirim, dois. A ação do dia 24 irá envolver todas as regiões tidas como áreas de risco.

No dia 24 de outubro, às 9h, as sirenes serão acionadas e a população será avisada que trata-se de um simulado. Avisos vão orientar os moradores sobre a ação, que é voluntária fazendo com que os moradores sigam as rotas até o ponto de encontro mais próximo de sua residência. O aviso “ao escutar as sirenes, siga pelas rotas de fugas até o ponto de encontro mais próximo” será dado durante o simulado.

Equipes das empresas, da Defesa Civil, da Prefeitura e do Tiro de Guerra estarão nos 15 pontos orientando a população sobre o simulado e explicando que o evento faz parte de um Plano de Ação de Emergência prevista por lei federal. Além disso, os participantes vão receber um kit e serão orientados que a Pequena Central Hidrelétrica de Mogi Guaçu não corre nenhum risco de rompimento.

“Esse simulado é para prepararmos a população para lidar com os casos de emergência. Assim, todos ficam mais preparados e seguros”, comentou Carmelito Osório Silveira, coordenador da Defesa Civil, que enfatizou que o Plano de Ação Emergencial prevê a realização de simulados a cada três anos.

O encerramento da ação será feito na área em frente a escola estadual Luiz Martini. As empresas envolvidas na ação realizaram o cadastramento da população que mora nas áreas consideradas de risco e concluíram a instalação das placas de sinalização e das sirenes em locais estratégicos, de acordo com as diretrizes da Lei Federal 12.334/2010, que determina que as empresas de geração de energia devem elaborar, implementar e operacionalizar os chamados Planos de Ação de Emergência (PAEs) de seus ativos hidrelétricos.

No total, foram instaladas 200 placas informativas na Zona de Autossalvamento, como nas margens do Rio Mogi Guaçu. São quatro sirenes.

O objetivo principal do simulado é informar os residentes sobre os procedimentos necessários em caso de emergência na barragem da usina ou de qualquer evento hidrológico.