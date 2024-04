GoodBom Supermercados abre inscrições para corrida de rua em Mogi Guaçu

Após o sucesso da GoodRun 2023 em Sumaré, que promoveu a saúde e o bem estar por meio da corrida para mais de 1.200 participantes, o GoodBom Supermercados realizará uma nova edição, no dia 21 de abril, às 8h, em Mogi Guaçu (SP). Com provas de corrida de 5km e 10km e caminhada de 3km, a ação espera reunir 1.100 atletas amadores da cidade e região. O percurso contará com a presença de corredores da associação Pernas que Abençoam, reforçando o compromisso da rede supermercadista com ações beneficentes e de inclusão.

Para Alice Vieira Miranda, Diretora de Tecnologia e Comunicação da rede, a corrida simboliza, além do esforço de estimular bons hábitos de saúde com a população, também uma comemoração da atuação de 3 anos da rede em Mogi Guaçu. “O GoodBom tem como valor oferecer produtos de qualidade que garantam a saúde dos nossos consumidores em todos os sentidos. Por isso, a corrida “GoodRun” agrega a este conceito o estímulo à prática da atividade física, pois ela representa todos os nossos princípios em um momento único de conexão entre os colaboradores e clientes”.

A presença da entidade Pernas que Abençoam, que participa há algumas edições do evento, provoca um momento de inclusão social entre atletas e paratletas. “É muito importante para nós reforçarmos a importância da integração entre todos os inscritos. É sempre um momento muito especial a largada antecipada dos integrantes do Pernas que Abençoam, pois todos param para ver e se comovem ao perceberem que todos somos capazes de alcançar nossos desafios”, declara Alice.

Além de vivenciar a energia da corrida, os participantes terão a oportunidade de se conectar com a comunidade local, passando por locais de destaque da cidade, que comemora 147 anos em abril. Fruto de uma parceria da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu com o GoodBom, a prova fará parte da programação oficial de comemoração do aniversário do município.

Podem correr homens e mulheres maiores de 16 anos. Todos os atletas recebem um kit oficial com mais de 20 produtos de grandes marcas, que vão desde a linha fit de alimentação até higiene e beleza, além de uma medalha de participação. Os cinco primeiros colocados também serão premiados com troféus. Ainda este ano, a rede realizará mais duas edições da GoodRun: em Sumaré, no mês de setembro, e em Campinas, em novembro.

Durante a prova, os participantes terão serviço de assistência médica na largada e na chegada, além de banheiros químicos e pontos de hidratação ao longo do percurso. Também haverá fiscais para orientar os participantes e segurança, que será de responsabilidade dos órgãos competentes do município.

Inscrição