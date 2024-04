Inauguração: Distrito de Martinho Prado Júnior passa a contar com Base do SAMU

A quarta-feira, dia 3 de abril, marcou a inauguração da Base do SAMU do Distrito de Martinho Prado Júnior Ananias Augusto da Silva. O prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e o secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira recepcionaram os convidados. Os vereadores Pezão, Adriano Batatinha e Raphael Locatelli também participaram, assim como a equipe do SAMU.

A partir de agora, o distrito passa a contar com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após um trabalho de gestão de dois anos junto ao Ministério da Saúde. A nova Base do SAMU está localizada no prédio da Unidade Básica de Saúde local. O serviço está pronto para efetuar o atendimento dos pacientes 24 horas por dia.

A nova estrutura irá acelerar o tempo de resposta às chamadas de resgate emergencial dos moradores de Martinho Prado. Além da nova ambulância do SAMU, o distrito ainda vai contar com outras duas ambulâncias sanitárias que vão realizar os atendimentos dos casos mais simples. O serviço poderá ser solicitado pelo 192.

O coordenador do SAMU, David Paliari Zuin, comentou que a Base em Martinho Prado atende uma antiga demanda dos moradores e ainda agiliza o tempo de resposta no atendimento das emergências. “O tempo de resposta para atender áreas mais distantes, como aqui, era de 26 minutos e para quem lida com Saúde, esse tempo é uma angústia. Mas, agora, o distrito não ficará mais descoberto e o atendimento será rápido”, disse ele ao lembrar que a base constava do plano de governo do prefeito Rodrigo Falsetti.

Luciano Firmino Vieira disse que a Base do SAMU no distrito é a concretização de um sonho. “Há mais de dois anos estamos trabalhando e muito para trazer essa unidade para cá e, hoje, estamos aqui cumprindo essa missão. Nós não medimos esforços para melhorar a Saúde da nossa cidade e juntamente com o nosso prefeito Rodrigo Falsetti estamos entregando e cumprindo mais um projeto que o senhor prometeu”, falou.

Ele enalteceu o trabalho dos motoristas de ambulância da UBS de Martinho Prado, que trabalham com muita dedicação para atender os moradores do local. “Os motoristas vestiram a camisa sempre e, a partir de agora, eles terão esse apoio fundamental do SAMU. Eu os agradeço e parabenizo pela dedicação e comprometimento com o trabalho”, mencionou.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou o trabalho árduo da equipe do SAMU para salvar vidas e que a inauguração da Base do SAMU em Martinho Prado é fruto de muito trabalho. “O que você planta, você colhe com certeza. Mas é preciso regar e cuidar com muito carinho de cada semente plantada e a prova disso é a inauguração da sede do SAMU aqui”, disse ao destacar outras melhorias realizadas no distrito, como a reforma da sede da unidade de Saúde e o funcionamento até 22 horas.

O chefe do Executivo ressaltou que durante anos os moradores ficaram esquecidos, mas que, agora, tem recebido a atenção que merecem. “Estamos trabalhando para oferecer a melhor infraestrutura para Martinho Prado como, por exemplo, a iluminação de LED, câmeras de segurança na avenida principal, a conclusão da escola estadual e reforma da escola municipal e também o atendimento do postinho de saúde até às 22h”, comentou.

O patrono Ananias Augusto da Silva é motorista aposentado e nascido no Distrito de Martinho Prado. Ele recebeu uma placa de homenagem das mãos do prefeito Rodrigo Falsetti ao lado de seus familiares.