Furto a estabelecimento comercial resulta em prisão de suspeitos

Na madrugada do dia 25 (sábado), ocorreu um furto em um estabelecimento comercial localizado no Parque Cidade Nova. Graças à pronta ação da equipe do 26° Batalhão de Polícia Militar, dois suspeitos foram presos e os produtos furtados foram recuperados.

A equipe, composta pelos policiais CB PM F. Pozzer, CB PM Multini, 1° Ten PM Tavares, CB PM Timóteo, CB PM R. Silva, 2° SGT PM Braga, CB PM Zerneri, CB PM Bardela e SD PM Meles, estava em patrulhamento preventivo na região quando foram informados pela proprietária do estabelecimento sobre o furto recém-ocorrido.

Imediatamente, os policiais iniciaram um patrulhamento pelas imediações e avistaram duas pessoas com as mesmas características descritas pela vítima. Os indivíduos foram abordados e submetidos a uma busca pessoal.

Durante a busca, foi encontrada com K. uma pequena quantidade de maconha e um frasco de lança-perfume. Nada foi encontrado com W. Após uma breve entrevista, Wagner confessou o furto no estabelecimento comercial e indicou às equipes onde havia escondido os produtos furtados.

Uma equipe localizou um narguilé em um terreno baldio na Rua Pedreira, enquanto a equipe I-26133 (CB PM Pozzer/SD PM Simioni) encontrou um notebook “Asus”, um narguilé e um copo Stanley escondidos na Praça Sorocaba.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu. O delegado de plantão, foi informado sobre o ocorrido e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC).

Os infratores permanecem à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais. A rápida resposta da equipe do 26° BPM/I foi fundamental para a prisão dos suspeitos e a recuperação dos produtos furtados, demonstrando o compromisso da polícia em combater a criminalidade e garantir a segurança da população.